Romanya hava sahasına giren tespit edilemeyen bir insansız hava aracı, Rumen Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.

Romanya hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracı, Fetești’deki 86. Hava Üssü’nden havalanan Rumen Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı tarafından füzeyle vurularak düşürüldü. Buzau ilinin Padina ile Pogoanele beldeleri arasındaki boş bir tarım arazisine düşen İHA ile birlikte, Romanya tarihinde ilk kez hava sahasını ihlal eden bir hava hedefi savaş uçağı tarafından imha edilmiş oldu.

Olayın ardından askeri birimler enkaz bölgesinde inceleme başlatırken, İHA'nın menşeine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Avrupa ülkesinin hava sahasında alarm! F-16'lar kimliği belirsiz İHA'yı vurdu

CUMHURBAŞKANI NİCUȘOR DAN: "SİVİL RİSKİ OLMAYAN ISSIZ BÖLGEDE İNDİRİLDİ"

Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna bildiren Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, operasyonun saat 11:00 sularında başarıyla tamamlandığını kaydetti. Ülkenin egemenlik haklarının korunduğunu vurgulayan Dan, açıklamasında "Bu sabah saat 11:00 civarında, bir F-16 uçağındaki Rumen pilot, ülkemizin hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Hedef alınan bölgenin ıssız olması sayesinde İHA, sivil nüfusa yönelik bir risk oluşturmadan emniyetli şekilde imha edildi." ifadelerine yer verdi.

Avrupa ülkesinin hava sahasında alarm! F-16'lar kimliği belirsiz İHA'yı vurdu

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Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, radar gözetleme sistemleri saat 09:39’da Sulina’nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda ulusal hava sahasına giren bir iz tespit etti. Sulina-Braila-Fetești-Buzau güzergâhında ilerleyen hedefi takibe almak üzere, Mihail Kogalniceanu 57. Hava Üssü’nde görevli İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter Typhoon ile Rumen Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı kademeli olarak havalandırıldı.

Avrupa ülkesinin hava sahasında alarm! F-16'lar kimliği belirsiz İHA'yı vurdu

Buzau Valisi Leonard Dimian ise hedefin çok yüksekte uçmaması sayesinde F-16'nın daha yüksek bir irtifadan füze atışı yapabildiğini aktardı. İHA’nın Padina ile Pogoanele arasındaki bir tarlaya düşmesinin ardından Buzău Acil Durumlar Müfettişliği (ISU) ve soruşturma ekipleri enkaz tespiti için bölgeye sevk edildi.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hedefin saat 11:07 civarında tamamen etkisiz hale getirildiğini belirterek pilotları tebrik etti.

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