Athletic’e göre favori İspanya, plase Fransa. Bu defa 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek olan FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye 24. sırada gösterildi. ABD’liler “Arda, Kenan, Barış’ı izleyin” tavsiyesi yaptı.

2026 Dünya Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası öncesinde favoriler belirlenirken A Milli Takım’ın sıralamadaki yeri belli oldu. Athletic’in yaptığı listeye göre 2026 Dünya Kupası’nın favorisi İspanya gösterildi. İspanya’nın şampiyonluk için en güçlü aday olduğu belirtilirken Luis de la Fuente’nin ekibini sırasıyla Fransa, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Portekiz, Kolombiya ve Hırvatistan takip etti. Hazırlanan listede A Millî Takım 24. sırada yer aldı.

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TÜRKİYE KAYIP OLURDU

A Millî Takım için yapılan değerlendirmede “Türkiye, play-off’lar aracılığıyla turnuvaya katıldı ve bu olağanüstü genç hücum yeteneğine sahip takımın elemeleri geçememesi büyük bir kayıp olurdu. Ancak neyse ki Dünya Kupası Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularla dolu olacak. Bu tür turnuvalarda tarafsız izleyiciler için, harika ve muhteşem anlar yaşatabilecek oyuncular istersiniz ve Türkiye’nin kesinlikle bunlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaz bu yıldızları izleyin” tavsiyesi yapıldı.

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