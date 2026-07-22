Mutlak butlan kararıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kaptıran CHP Grup Başkanı Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel “Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” dedi.

Mutlak butlan kararından tam iki ay sonra CHP resmen bölündü. CHP Genel Başkanlığına geri dönüş umudu kalmayan ve son defa grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, CHP’ye veda ederek yeni partiyi kurduklarını açıkladı.

Özel, yeni partinin ismini açıklamazken kuruluş dilekçesinin 24 veya 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına verilebileceği ifade ediliyor. “Her son yeni bir başlangıçtır” sözleriyle grup salonuna giren Özel, tarihî bir kavşakta olduklarını belirterek “Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım” ifadelerini kullandı.

Yeni partiyi duyurdu, CHP resmen bölündü! Özgür Özel son defa kürsüye çıkarak veda etti

ANA MUHALEFET OLACAĞIZ

Kendi döneminin il başkanları, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geleceğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye CHP’nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYIZ

Elbette bizler sosyal demokratız, Altı Ok’a sonuna kadar bağlıyız. Atatürk’le, Misakımillî sınırlarıyla, cumhuriyet ile sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı’nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde, bizler, sizler, biz, hepimiz. Ne İmamoğlu’nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş’ı.

Yeni partiyi duyurdu, CHP resmen bölündü! Özgür Özel son defa kürsüye çıkarak veda etti

İSTİFALAR BAŞLADI

Bu arada Özel’in CHP çatısı altındaki son grup toplantısına 80’den fazla milletvekili katıldı. Yeni partiye en az 75 milletvekilinin geçeceği, bazı vekillerin Yargıtay’dan gelebilecek muhtemel bozma kararına karşı CHP içerisinde kalacağı ifade ediliyor.

Öte yandan İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP’den istifa eden ilk isim oldu.

7 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP’de Özgür Özel’in yeni parti kurma adımlarının açıklanmasının ardından parti içi disiplin mekanizması işletildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıklarında yer aldığı belirlenen 7 ilçe başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığını duyurdu. Tekin, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildikleri açıkladı.



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