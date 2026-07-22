ABD-İran arasındaki gerilimi sona erdirmek için taraflara yeni teklif sunuldu. Gelişmelerden rahatsız olan İsrail ise diplomatik girişimleri sabote etmek için çaba gösteriyor.

ABD, on gecedir İran’ı bombalamaya devam ederken Trump, yeni açıklamalar yapıp, Natanz Nükleer Santrali’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Kazma Dağı bölgesini, çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, “İran’la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz. İran’ın nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracağız. Çaresizce görüşmek istiyorlar fakat Tahran anlamlı bir şekilde hazır olana kadar bizim görüşmeye niyetimiz yok” cevabını verdi.

Ayrıca Lübnan konusunda ise şunları söyledi:

İnsanlar her şeye rağmen ülkelerini seviyor ve orada yaşamak istiyorlar. Lübnan’a yardım edeceğiz hem de çok yardım edeceğiz.

YENİ TEKLİF HAZIRLANDI

Gerilim yükselirken ara bulucu ülkeler yeniden devreye girdi. ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesini sağlayacak görüşmelere dönülmesi için yeni teklif hazırlandı.

Ortak teklifte Washington - Tahran yönetimlerine 9 Temmuz’dan önceki duruma dönmeleri için çağrı yapıldı. Pakistan ve Katar böyle bir adımın savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için “ilk adım” olacağını belirtti. Kaynaklar, teklif kapsamında, taraflar arasında yeniden tırmanan çatışmalarda iki haftalık ateşkes sürecine gidilmesinin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “derhâl açmasının”, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını ve petrol satışına ilişkin müeyyideleri kaldırmasının yer aldığını aktardı. Kaynaklar, Lübnan’ın güneyindeki ateşkesin uygulanmasının da başlıca gündem başlıkları arasında olduğunu vurguladı.

Washington ile Tahran'a yeni teklif: Ara bulucular barış İsrail savaş diyor

TEL AVİV RAHATSIZ OLDU

Diplomatik çabalar arttıkça İsrail bu girişimlerden rahatsız oluyor. Savaşı kızıştırmak isteyen İsrail basını, ABD ordusunun ilerleyen günlerde İran’a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlandığını öne sürdü. i24news televizyonu, ABD ordusunun İran’a saldırıların bir sonraki aşamasına geçmek için ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai kararını beklediğini kaydetti.

VANCE’I HEDEF YAPTILAR

İsrail basını ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ı ve ekibini hedef aldı. Yedioth Ahronoth gazetesi “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusunda daha sert tutum takınması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istiyor. Ancak Vance’a yakın isimler söz konusu görüşmeyi engellemeye çalışıyor” diye yazdı. Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkinin kamuoyuna yansıtılandan çok daha iyi durumda olduğunu savunan üst düzey İsrailli yetkililer, iki lider arasındaki gerilimin bir kısmının “danışıklı dövüş” niteliği taşıdığını öne sürdü.

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