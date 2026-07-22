Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov son 5 yılda yaklaşık 50 küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrali devreye aldıklarını belirterek “Ayrıca 50 civarında HES’in inşası devam ediyor. Yeni yatırımlarla önümüzdeki dönemlerde enerji açığını kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Kırgızistan enerji ihtiyacını yerli olarak karşılamak için yatırımlarına hız verdi. Kırgızistan’da son 5 yılda yaklaşık 50 küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrali devreye alınırken, 50 civarında HES’in inşası da devam ediyor.

Kırgızistan’ın egemenliğe kavuştuğu 1991’den bu yana sadece Kambar-Ata Hidroelektrik Santralinin tek bir ünitesini devreye alabildiğini belirten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov “Enerji açığını, suyunu sağladığımız komşu ülkelerden elektrik ithal ederek karşılıyoruz. Bugün de elektrik almaya devam ediyoruz. Bu gerçekten utanç verici bir durum. Su kaynaklarının başında bulunan bir ülke olmamıza rağmen, enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü bugüne kadar tek bir büyük hidroelektrik santrali inşa etmedik” diye konuştu.

Sadır Caparov

Enerji açığını kapatmak için son 5 yılda yaklaşık 50 küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrali devreye aldıklarını dile getiren Caparov “Ayrıca 50 civarında HES’in inşası devam ediyor. Buna rağmen elektrik açığını henüz kapatabilmiş değiliz. Çünkü enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Fabrikalar, sosyal tesisler, evler inşa edilmektedir. Allah’ın izniyle önümüzdeki dönemlerde enerji açığını kapatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadır Caparov, Kırgızistan’ın dış borcuna ilişkin olarak 2020 yılına kadar dış borcun gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 120’si seviyesinde olduğunu vurgulayarak “Bugün ise toplam borcumuz GSYH’nin yüzde 39’una geriledi. Bu rakamın gelecekte en fazla yüzde 50’yi geçmemesi yönünde hükûmete talimat verdim. Ayrıca alınan her dış borç eskisi gibi boşuna harcanmıyor. Tüm krediler sıkı denetim altında yürütülen, somut sonuçlar üreten ve gelecekte kendi gelirleriyle borcunu kapatacak projelere yönlendiriliyor” açıklamasını yaptı.

Ülkesinin transit potansiyeline değinen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov “Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşası tamamlandığında denize çıkışı olmayan bir ülkeden transit ülkeye dönüşeceğiz. Çin ile dünya arasındaki önemli bağlantıyı sağlayacağız. Dünyaya açılan bir kapı kazanarak tam anlamıyla bağımsız bir ülke olacağız. Transit taşımacılıktan bugün ‘Kumtör’ altın madeninden elde ettiğimiz gelire benzer şekilde sürekli ve kalıcı bir gelir elde edeceğiz” dedi.

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