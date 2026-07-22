AK Parti Milletvekili Faruk Çelik de, emeklilik sistemine yönelik tartışmalara katıldı. Çelik “10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkı ortadan kalktı. Yeni bir yasayla aylık bağlama kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli” dedi...

Türkiye’de en düşük emekli aylığı alanlara yönelik bir süredir diğer emeklilerden farklı olarak yapılan ‘seyyanen zam’ düşük prim ödeyenlerle yüksek prim ödeyenler arasında maaş farkının kapanmasına sebep oldu. MHP’den sonra AK Parti içinden de emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması çağrısı geldi.

AK Parti Artvin Milletvekili ve Çalışma ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada mevcut emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlatarak, “Sistemin temel esaslarından biri; sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanmasıydı. Ancak yıllar içinde reformun temel parametreleri dikkate alınmadı ve sistem, ‘çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır’ ilkesinden uzaklaştı” dedi.

AK Partili Çelik, intibak yasası istedi: Çok prim ödeyen dezavantajlı hâle geldi

5 MİLYON EMEKLİ, EN DÜŞÜKTE

Başta ‘yaş’ kriteri olmak üzere reformun temel ilkelerinden uzaklaşınca, SGK sisteminin mali açıdan beklentileri karşılayamaz hâle geldiğini ifade eden Çelik, “Ortaya çıkan memnuniyetsizlikleri gidermek için önce “seyyanen zam” sonra da 2019 yılında “en düşük emeklilik aylığı” uygulamasına geçildi. İlk yıl 850 bin kişinin kapsamda olduğu bu uygulamada, neticede bugün en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Diğer emeklilerimizin önemli bir kısmı da 25-30 bin bandında yani taban aylığın biraz üstünde aylık almaktadır. Yeni belirlenecek taban aylığı 23.552 TL olacaktır. Bu durum 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla, 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmıştır. Bu da daha çok çalışıp prim ödeyen emeklilerimiz açısından dezavantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

AK Partili Çelik, intibak yasası istedi: Çok prim ödeyen dezavantajlı hâle geldi

‘İNTİBAK YASASI ÇIKMALI’

Çelik, tartışmaların son bulması için uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması; aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak, emekli aylıklarının belirlenmesini önerdi.

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