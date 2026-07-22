Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz’de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Sakarya Gaz Sahası Faz-2 Projesi’nde deniz altı ve deniz üstü çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’de son entegrasyon ve devreye alma hazırlıkları devam ediyor. Platformun 30 Ağustos’ta Filyos’tan görev yerine uğurlanması hedefleniyor. Deniz tabanında ise yeni üretim kuyularını platforma bağlayacak altyapı kuruluyor. Platformun devreye alınmasıyla birlikte günlük doğalgaz üretiminin 20,5 milyon metreküpe ulaşması öngörülürken, Karadeniz’deki 11 kuyu yeni üretim sistemine bağlanacak.

Osman Gazi yola çıkıyor! 11 kuyu daha Sakarya gazına bağlanacak

KRİTİK MODÜLLER TAMAMLANIYOR

Osman Gazi’de üretim için gerekli ana proses ekipmanlarının montajı büyük ölçüde tamamlandı. Gaz akışının kesintisiz sağlanmasında kritik rol oynayacak 2 bin 500 tonluk Mono Etilen Glikol (MEG) modülü de platforma entegre edildi. Filyos’ta platformun elektrik, otomasyon, kontrol ve proses sistemlerinin entegrasyonu sürerken, mekanik kontroller ile devreye alma testleri de gerçekleştiriliyor. Tüm testlerin tamamlanmasının ardından platform görev sahasına hareket edecek.

DENİZ ÜSTÜNDE DOĞALGAZ TESİSİ

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Osman Gazi, kıyıdan en az 160 kilometre açıkta ve 2 bin 200 metre su derinliğinde görev yapacak. Klasik bir üretim platformunun ötesinde deniz üzerinde kurulu bir doğalgaz işleme tesisi olarak çalışacak. Yaklaşık 20 yıl hizmet vermesi planlanan platform, deniz tabanındaki üretim sistemini tek merkezden yönetecek. Bakanlığın yıl sonu hedefi yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz gazıyla karşılayabilecek üretim seviyesine ulaşmak.

Osman Gazi yola çıkıyor! 11 kuyu daha Sakarya gazına bağlanacak

DENİZ ALTINDA ÜRETİM AĞI

Deniz tabanında ise kurulacak yeni üretim sistemi kapsamında kuyu başları, üretim manifoldu, akış hatları, kontrol kabloları ve MEG enjeksiyon sistemi tek bir altyapıda buluşturulacak. Seven Vega gemisi tarafından yürütülen çalışmalarla yeni kuyular bu üretim ağına bağlanırken, deniz tabanından çıkarılan doğalgaz önce Osman Gazi’ye ulaştırılacak. Burada işlenerek BOTAŞ’ın ulusal iletim sistemine uygun hâle getirilen gaz, yeni deniz boru hattıyla Filyos Doğalgaz İşleme Tesisine gönderilecek.

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FAZ-3’TE OSMAN GAZİ’NİN İKİZİ GELECEK

Sakarya Gaz Sahası’nda Faz-2’nin ardından üçüncü geliştirme aşamasına geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda sahaya 44 yeni kuyunun daha eklenmesiyle toplam kuyu sayısının yaklaşık 67’ye, günlük doğalgaz üretiminin ise 46,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Artan üretim kapasitesiyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın “Osman Gazi’nin ikizi” olarak nitelendirdiği ikinci bir yüzer doğalgaz üretim platformu da 2028 yılı hedefleri arasında yer alıyor.

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