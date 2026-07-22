KKTC eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974’te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek “Ocağımızı söndürdüler” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bu yıl 52’nci yıl dönümü kutlanırken, hâlen tazeliğini koruyan acılar KKTC’de anlatılmaya devam ediyor. Bunlardan en dramatik olanlarından birisi de eski KKTC Dışişleri Bakanı ve şu anda Halkın Partisi Genel Başkanı olan Kudret Özersay’a ait.

Harekât sırasında henüz bir yaşında olduğunu söyleyen ve 1974 harekâtını “cihana meydan okumak” olarak adlandıran Özersay, büyüklerinden dinlediği kadarıyla o acı dolu günleri şöyle anlatıyor:

Kıbrıs eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay o günleri anlattı: Rum katiller bir gecede ocağımızı söndürdü

Babam, amcam, dayım, eniştem dâhil bizim aileden 20 kişiyi Larnaka/Aleminyon’da EOKA vahşetine kurban verdik. Gözü dönmüş katiller resmen ocağımızı söndürdü. Bizim evde 20 Temmuz 52 yıldır kâbusun yıl dönümü olarak idrak edilir.

20 TEMMUZ YENİDEN DOĞUŞTUR

“20 Temmuz 1974 tarihi Kıbrıs Türkü’nün âdeta yeniden doğuşudur” diyen Özersay “Evet çok büyük bedel ödedik. Bugün bize düşen o kahramanlara layık olmaktır. Bu topraklarda her şeye rağmen Kıbrıs Türk kimliği yaşanıyorsa bunu TMT Mücahitleri ve Mehmetçiğe borçluyuz. Biz babasız büyüdük; dilerim hangi milletten, kim olursa olsun başka hiçbir çocuk babasız büyümesin. Şehitlerimizin aziz ruhu şad olsun” ifadelerini kullanıyor.

Çetin Sezer

BENZERSİZ ACILAR YAŞADIK

Kıbrıslı TMT Mücahitlerinden Binbaşı Çetin Sezer de, 11 yıl boyunca direniş cephesinde mücadele verenlerden. Yeni nesle seslenen Gazi Çetin Sezer, şöyle anlatıyor:

Elimizde II. Dünya Savaşı’ndan kalma çakaralmazlarla direndik ve namusumuzu koruduk. Yiyecek, giyecek, su bulamadığımız günler oldu. Benzersiz acılar yaşadık ama kimse pes etmedi. Her anında onlarca kahramanlık destanı yazıldı o günlerde. Gençlerimiz tarih şuuru ve o ağır imtihanı kesinlikle unutmamalı. Aksi durumda Allah korusun aynı akıbeti yaşarız.

DUALAR BİZİM İÇİN EDİLİYORDU

Kıbrıs savaşı mücahitleri birer birer aramızdan ayrılıyor. O kara günlerin tanıklarından Nevşehirli Yalçın Canlı da, bazen gururla bazen de hüngür hüngür ağlayarak yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Yalçın Canlı

Askerliğimi Ankara Mamak 28. Piyade Tümeni’nde 54’e 1 tertip olarak yapıyordum. Bir akşam vakti yemekhanedeydik. Birden alarm çaldı ve hepimiz içtimaya çıktık. Tabakta lokmalarımız yarım kaldı. Biz destek kıta askeriydik. Önce Mersin’e oradan 15 gemiyle Kıbrıs’a yola çıktık. Hiçbirimizde zerre korku yoktu. Çoğu Mehmetçiğin elinde Kur’ân cüzü vardı. Türk milletinin ve dünya Müslümanlarının duaları da bizimleydi.

Kıbrıs eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay o günleri anlattı: Rum katiller bir gecede ocağımızı söndürdü

KATLİAMA ŞAHİTLİK ETTİK

Kıbrıs Türkü o durumdayken zaten hayat bize zehir olmuştu. Kıbrıs’ımız yanıyordu ve ben o yangını söndürmeye giden ordunun neferi olma şerefine ermiştim. İlk cephemiz Serdarlı oldu. Ancak çatışmaların yoğun olduğu bir gün Muratlı katliamına tanıklık ettik. (Bu esnada 4-5 dakika ağlıyor) Çocuklar başları, kolları kesilmiş hâlde çukurlara atılmıştı. Lefkoşa’ya kadar ilerledik ve kahramanca savaştık.

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