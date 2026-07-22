TBMM Başkanı, Terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasaları için Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve DEM’i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa hazırlıklarını görüşmek üzere dün Meclis’te siyasi parti liderleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret ederek süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu. 45 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kurtulmuş'tan maraton: Çerçeve yasa trafiği hızlandı

Daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelen Başkan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ’ı da ziyaret etti.

Kurtulmuş'tan maraton: Çerçeve yasa trafiği hızlandı

SON ZİYARETİ CHP’YE YAPTI

Kurtulmuş günün son görüşmesini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te makamı olmadığı için görüşme tören salonunun bitişiğindeki Mermerli Salon’da gerçekleşti. Bu görüşme de yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Söz konusu görüşmenin ardından da taraflardan yine bir açıklama gelmedi.

Kurtulmuş'tan maraton: Çerçeve yasa trafiği hızlandı

BUGÜN AK PARTİ VE İYİ PARTİ

Sürece ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmelerde, çerçeve yasada, silahlı suça bulaşan ve örgüt adına adi suç işleyenlere yönelik af niteliğinde düzenlemeler ile İmralı’ya dönük statü ve Öcalan’ın talep ettiği sekreterya düzenlemelerinin yer almayacağının konuşulduğu öğrenildi.

Öte yandan DEM Parti’den görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamada yine Öcalan’a statüsü vurgusu yapıldı.

Ziyaretlerine bugün de devam edecek olan Meclis Başkanı Kurtulmuş, öğleden sonra AK Parti ve İyi Parti grubunu Meclis’te ziyaret edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası