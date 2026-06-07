Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurulda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Safi, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını öne sürerken, oyuncunun menajeri de taraflar arasında temel bir mutabakata varıldığını doğruladı. Inter cephesi ise tecrübeli orta sahayı takımda tutmak istediklerini belirterek transfer iddialarına mesafeli yaklaştı.

Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma gelen başkan adayı Hakan Safi, "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" dedi. Hakan Safi ve ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi.

Interden Hakan Safiye cevap: Açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağına inanmıyorum

MENAJERİ DE "ANLAŞTIK" DİYEREK AÇIKLADI

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri de konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Interden Hakan Safiye cevap: Açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağına inanmıyorum

INTER CEPHESİNDEN YANIT VE BEŞİKTAŞ DETAYI

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, konuyla ilgili konuştu. Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." dedi.

Ayrıca Inter sportif direktörü Piero Ausilio, Beşiktaş'ın da seçim dönemleriyle alakalı "Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse, belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar..." sözlerini kullandı.

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