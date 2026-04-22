Sivas’ta çöpte bulunan cisim endişelendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin havan mermisi olduğunu değerlendirirken, mermi imha edilmek üzere alındı.

Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarında bulunan havan mermisi kısa süreli paniğe neden oldu. Site yakınlarında çevre temizliği yapan görevli, kaldırım üzerinde bir cisim fark etti.

Sivasta çöpte bulundu! Görür görmez polisi aradılar: Bilinmeyen cisim havan mermisi çıktı

HAVAN TOPU MERMİSİ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan kontrolde havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın boş olduğu tespit edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan mühimmat, bomba uzmanları tarafından imha edilmek üzere alındı. Mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Mermiyi güvenli şekilde bulunduğu yerden alan ekipler, imha etmek üzere muhafaza etti.

