Rakibi Hakan Safi’nin camiaya hayal sattığını söyleyen Aziz Yıldırım, “Biz başaramazsak arkası çok tehlikeli. Böyle giderse F.Bahçe büyüklüğünü kaybeder” ikazında bulundu.

EMİN ULUÇ - Başkanlık yarışını Fenerbahçe için yapıldığını vurgulayan Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi’nin transfer açıklamalarıyla kulübe zarar verdiğini söyledi.

HAYALE KAPILMAYIN

“Ben başkan değil, liderim” ifadesini kullanan Yıldırım, “Biz 20 yıllık tecrübemize dayanarak gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklere göre hareket ediyoruz. Camia iki tarafa bakacak. Geçmişte ne yapmışlar, bugün ne vadediyorlar, buna göre karar verecekler” sözleriyle üyelere mesajı yolladı.

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BÜYÜKLÜK KAYBOLUR

Başkanlık gibi bir derdi olmadığının altını çizen Aziz Yıldırım, “Mükemmel bir hayatım var. Ama 12 yıllık başarısızlığı sona erdirmek için, bunu bozup, her şeyimi ortaya koyacağım. Fark açılırsa Fenerbahçe büyüklüğü kaybeder” ifadesinde bulundu. Yıldırım, seçimi kaybetmeleri hâlinde karşı tarafı destekleyeceklerini belirtirken, “Ancak kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar da açık konuşuyorum” diyerek Safi konusunda camiayı uyardı.

SAFİ YİNE SALLADI: BUNLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Aksi yönde çıkan haberlere rağmen Luiz Suarez ve Merih Demiral ile anlaştığını ısrarla söyleyen Hakan Safi, “Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe’yi tekrar bir numara yapacağız” dedi. Hakan Safi, “Gelgitler, çelişkiler içerisinde içerisinde” dediği Aziz Yıldırım için “Fenerbahçe’nin yıllarını çalmaya çalışıyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

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JACKSON İLE TZOLİS

Aziz Yıldırım, Senegalli golcü Nicolas Jackson (24) için harekete geçti. Sezonu kiralık oynadığı Bayern Münih’te 11 gol, 4 asistle tamamlayan Jackson’ın piyasa değeri 40 milyon avro, tapusu Chelsea’de. Öte yandan Hakan Safi’nin Luis Suarez’den sonra Club Brugge’ün Yunan sol açığı Christos Tzolis’le (24) de anlaştı.

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