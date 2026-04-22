Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet satış tarihleri yakından takip ediliyor. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi hem satış tarihi hem maç fiyatları gündemde. Sarı lacivertli takım deplasman biletlerine ilişkin kriterleri açıklarken gözler genel satış takvimine çevrildi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken, taraftarlar bilet satış tarihine odaklandı. 26 Nisan 2026 Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele öncesinde, özellikle sınırlı sayıdaki deplasman tribünü biletleri için yoğun talep oluşması bekleniyor. Kulüplerin yaptığı açıklamalar doğrultusunda bilet dağıtımında belirli kriterler öne çıkıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için genel bilet satış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ev sahibi ekip Galatasaray’ın biletleri satışa sunacağı tarih, kulübün resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. Derbi gibi yüksek talep gören karşılaşmalarda biletlerin genellikle maçtan birkaç gün önce satışa çıkarılması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise deplasman tribünü için süreç netleşmiş durumda. Sarı-lacivertli kulübe ayrılan 2 bin 488 bilet için başvuruları 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erdi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Derbiye ilişkin bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı son karşılaşma olan Kocaelispor maçının bilet fiyatları şu şekildeydi:

Premium: 15.000 TL

Delux: 14.000 TL

Lux: 13.000 TL

Classic: 12.000 TL

Kategori 1: 9.000 TL

Kategori 2: 8.000 TL

Kategori 3: 7.000 TL

Kategori 4: 6.000 TL

Kategori 5: 5.000 TL

Kategori 6: 4.500 TL

Kategori 7: 4.000 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.300 TL

GS-FB DERBİSİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞ TARİHİ

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istendi.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlama şartı arandı. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verildi. Başvurular 21 Nisan Salı günü 09.00'da sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası