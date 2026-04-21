G.Saray’ın Nijeryalı golcüsü dört maç sonra sahalara dönüyor. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle birlikte Gençlerbirliği maçında riske edilmeyen Nijeryalı yıldız, sezonun geri kalanında sarı kırmızılıların en büyük gol silahı olacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın en yıldızı ve en büyük silahı Victor Osimhen artık sahalara dönmek için gün sayıyor. Sarı kırmızılı takım Nijeryalı yıldızın yokluğunda iki maçta 5 puan kaybetmiş, şampiyonluk tehlikeye girmişti. Başka puan kaybı istemeyen teknik direktör Okan Buruk, henüz takımla iki idmana çıkan Osimhen’i Gençlerbirliği maçının kafilesine dâhil etmişti. Ancak Fenerbahçe, cuma günü kendi sahasında oynadığı maçta uzatmalarda yediği golle Rizespor karşısında 2 puan kaybetti. Bu sonuç bütün planları değiştirdi, Okan Hoca, Osimhen’i Gençlerbirliği maçında riske atmadı.

SADECE 19 MAÇI VAR

Hafta boyunca takımla birlikte çalışmalara katılacak olan Osimhen, son yedi idmanda yer almış olacak ve fiziksel eksikliğini de giderecek. Osimhen hafta sonunda Ali Sami Yen’de oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonun geri kalanında sarı kırmızılı takımın en büyük gol silahı olacak. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolu kırılan Osimhen, takımının son dört lig maçını kaçırdı. Sezon başında da sakatlıklar, kart cezaları ve Afrika Kupası nedeniyle 11 maçta görev alamayan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde yalnızca 19 maçta sahaya çıkabildi.

LİGDE 12 GOL ATTI

Sınırlı sürede oynamasına rağmen ligde 12 gol atıp 4 de asist yapan Osimhen’in, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son dört haftada sahada olması Okan Buruk’un elini rahatlatacak.

