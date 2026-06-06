İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 27 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 2 suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyon, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri tespit edilen örgütlere yönelik gerçekleştirildi.
- Ekipler, hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerini yakalamak için özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri ve organize ettikleri tespit edilen 2 ayrı suç örgütünün yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
27 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerine yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devan ediyor.