Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrail vatandaşlarının arazi alımları ve İbranice emlak ilanları kamuoyunda tartışma konusu oldu. AP Bağımsız Rum Milletvekili Fidias Panayiotou, adadaki gelişmelere tepki gösterirken, bazı Rum siyasetçiler İsrail'in GKRY'deki etkisinin arttığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) genelinde hızla artan İsrail vatandaşlarının arazi alımları ve Tel Aviv’in adadaki derinleşen etkisi, Rum kamuoyunda bardağı taşırdı. Avrupa Parlamentosu (AP) Bağımsız Rum Milletvekili Fidias Panayiotou, GKRY sokaklarında İsrail ordusu Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un fotoğrafının ve İbranice emlak reklamlarının yer aldığı panoları sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Panayiotou, yol kenarındaki İbranice reklam panosunun önünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf İsrail'de değil, ülkem Kıbrıs'ta çekildi. Ada genelinde İbranice emlak reklamları içeren reklam panolarını görmek giderek yaygın hale geliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Kıbrıs'ın egemenliğini savunmalıyız."

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İSRAİLLİ GAZETECİDEN SKANDAL CEVAP: "ÇIKIN DIŞARI DİYECEKLER"

Rum milletvekilinin tepkisine cevap veren Jerusalem Post yazarı Zina Rakhamilova "Ekonominize katkıda bulunuyoruz, bize minnettar olmalısınız" şeklindeki küstah açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı ve ada sakini, bu zihniyetin ileride "Güney Kıbrıs bizimdir, onu satın aldık, çıkın dışarı" noktasına varacağını belirterek adadaki sessiz işgale dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in yaptığı habere göre, Güney Kıbrıs'taki kritik kurumlar ve binlerce dönüm arazi adım adım İsrail kontrolüne geçiyor. Havalimanı, liman, askeri üsler ve geniş toprak parçalarını İsrail vatandaşlarına kaptıran Rum yönetimi, ülkenin en stratejik noktalarını İsrail sermayesinin ve güvenlik bürokrasisinin kontrolüne teslim etti.

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KKTC Cumhuriyet Meclisi Vekili Yasemin Öztürk, Rum yönetiminin tam manasıyla İsrail’in esiri haline geldiğini belirterek süreci şöyle değerlendirdi:

"Rumlar tam manasıyla paçayı İsrail’e kaptırdı. Yıllardır İsrail vatandaşlarına toprak satarak ayakta kalacağını sanan Rum yönetimi, ülkenin en stratejik kurumlarını İsrail’e tahsis etti. İsrail istihbaratı sivil ve resmi bütün yapılarda olağanüstü etkin. Bölgesel gerilimlerde Kıbrıs’ı kendi garnizonları gibi kullandılar. Sivil uçaklarını Güney’e naklettiler ve operasyonlarda Kıbrıs’ı ikmal üssü haline getirerek adayı ateşe attılar. Baf’taki Türk köyü Yerovası dâhil uluslararası hukuka aykırı şekilde toprak satışı yapılıyor. Kıbrıs Türkleri ve tüm bölge bu tehlikeli oyunu görmek zorunda."

Güney Kıbrıs'ı sessiz sedasız ele geçirdiler! Avrupa Parlamentosu üyesi isyan etti

RUM VEKİL PERDİKİS DE İTİRAF ETTİ: "KENDİ KÖYLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Ekolojistler Birliği Başkanı Rum Vekil George Perdikis de adadaki İsrail hegemonyasını doğrulayarak kendi halkının satın alınan alanlara sokulmadığını açıkladı. Perdikis, yetkili makamların sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklar her geçen gün bize yabancılaşıyor. Baf’ta bir Türk köyü olan Yerovası’nın İsraillilere satıldığını tespit ettik. İsrailliler ele geçirdikleri köylerde ilk iş olarak ibadet mekânlarını yıkıyor. Çok sayıda terk edilmiş ev ve mülkü satın alan bir şirketin özel güvenlik personeli kendi insanımızın köye girişini engelledi. Hatta halka açık Agios Kilisesi’ne dahi giriş yasaklandı."

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