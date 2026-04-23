Türkiye Gazetesi
Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kg finalinde, rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca altın madalyanın sahibi oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Arnavutluk'ta tarih yazan Rıza Kayaalp, yurda döndü
İKİNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Nesrin Baş, organizasyon tarihinde daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı.
23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, Tiran'daki organizasyonda dün çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg, yarı finalde de Rus Alina Shevchenko'yu teknik üstünlükle yendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR