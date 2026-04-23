Elli altıncı yaş heyecanımız…

22 Nisan 1970’te başlayan muhteşem bir yayın hizmeti, bütün güçlüklere göğüs gererek; tam elli altı yıldan beri, ilk günkü hedef ve istikametinden hiç sapmadan, aynı ruh ve heyecanla devam ediyor…

Şükürler olsun, elli altıncı yaş günümüzün sürur ve heyecanını yaşıyoruz. 22 Nisan 1970’te başlayan muhteşem bir yayın hizmetini, ilk günkü hedef ve istikametinden hiç saptırmadan aynen devam ettirmenin mutluluğu hiç şüphesiz çok büyük… Malum olduğu üzere, siyasi, sosyal ve ekonomik dalgalanmaların getirdiği ciddi zorluklara göğüs gerebilmek, hizmetleri aksatmadan ve kalitesini düşürmeden sürdürmek öyle kolay bir iş değil. Hele Türkiye gibi son elli altmış yılı çok fırtınalı geçen bir ülkede, bu hiç kolay değil… Her vesileyle hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz: Türkiye gazetesi, sahibi değişmeyen tek gazetedir… Başta kurucumuz merhum Enver Ören Ağabey olmak üzere, bu müstesna başarıda emeği geçen herkese müteşekkiriz. Bu vesileyle, Türkiye gazetesi çatısı altında herhangi bir ünitede hizmet vermiş olup ahirete irtihal eden bütün eski çalışanlarımızı da rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Gazetemiz Türkiye’nin nevi şahsına münhasır yayın çizgisinde, muhteva kalitesinden taviz vermeden, Türk halkına ve İslâm âlemine hizmetine devam etmesi konusunda hepimiz ilk günün heyecanı ile doluyuz… Yeri gelmişken, şu hususu da hemen belirtelim ki, İslâm dünyasıyla alakalı olarak en fazla haber ve araştırma yapan gazete biziz. Mesela Sovyetler Birliği’nin işgal ettiği Afganistan’ı Türkiye’de hep gündemde tutan bizim gazete oldu. Yalnızca merhum Mustafa Necati Özfatura’nın bu konuda yazdığı makaleler başlı başına kitaplar teşkil ediyor. Aynı şekilde Eritre meselesi başta olmak üzere Afrika coğrafyasındaki Müslüman ülkelerin dert ve problemlerini en geniş manada gündeme taşıyan biz olduk. Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Orta Doğu’ya gelince hiç tereddütsüz Filistin ve genel olarak Arap-İsrail mücadelesi konusuna dikkatleri çeken, her zaman gazetemiz Türkiye olmuştur…

İslâm ülkeleri başta olmak üzere, dış dünya meselelerinde yakın takibi elden bırakmayan Türkiye gazetesi, içeride de hiçbir vakit sadece gazete haberleriyle iktifa etmedi. Gönül rahatlığıyla şunu ifade edebiliriz: Kültür hizmetleri alanında, Türkiye gazetesi rakipsizdir... Gazetemizin okuyucularına verdiği kitap ve ansiklopediler, başlı başına kütüphane teşkil edecek kapasitede. Sadece kitap ve ansiklopediler değil, ihtisas dergileri ve sektör yayınlarıyla da açık ara önde bir hizmet ifa etti. Türkiye Çocuk dergisi başlı başına bir başarı hikâyesi. Bugün üniversitelerde doçent-profesör olarak hocalık yapan akademisyenlerimizin “Ben Türkiye Çocuk okuyarak büyüdüm…” diye, çocukluk ve gençlik yıllarıyla iftihar etmesi bizim için de büyük sürur kaynağı. Sadece kitap ve dergi yayınlarıyla değil elbet, sesli ve görüntülü neşriyat ile de ülkemize eşsiz bir hizmet sundu. Türkiye gazetesinin ses kasetleri ve tarihî şahsiyetlerin hayatını anlatan filmleri, bu memlekette kültürel hizmetler sahasında benzersiz bir başarı hikâyesi… Okuyucularımızın bilgi ve kültür dünyasını besleyip zenginleştiren bu hizmetlerin kıymetini bilen biliyor. Gönül rahatlığıyla evine götürebildiği ve çoluk çocuğunun yetişmesinde bariz faydasını gördüğü; gazete, kitap ve ansiklopedilerle günümüzdeki kültürel erozyona karşı kendi aile efradını muhafaza altına alıyor. Bugün bilhassa dijital mecralardaki fevkalade zararlı ve tehlikeli yayınlar, genç nesilleri fena hâlde tehdit ederken, çocuklarımızın tertemiz zihinlerini zehirli düşüncelerle ifsat etmenin önüne geçebilmek, ancak böyle kıymetli eserlerle mümkündür. İşte bu eşsiz hizmeti, Türkiye gazetesi en başından beri canla başla yapmakta…

Elli altı yıllık hizmet maratonunda, Türkiye gazetesi artık İhlas Yayın Grubu ile yazılı ve görsel medya dünyasında büyük rekabet gücüne sahip. Dijital Varlıklarımızla bu alanda geleceğe dönük büyük hedeflere yürüyoruz. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın A. Mücahid Ören’in liderliğinde, kuruluş prensiplerimiz istikametinde büyük bir azimle ilerliyoruz. Elli altıncı yaş günümüz bu yolda yeni bir heyecan ve güçlü bir motivasyondur. Küresel ölçekteki gelişme ve rekabet şartlarını yakından takip eden Sayın Ören, dijital dünyadaki baş döndürücü ilerlemelerden olumlu yönde etkilenmek için bizlere hedefler veriyor. İhlas markası artık küresel ölçekte enerji projelerinde de önemli yer alıyor.

Evet, çok sevinçli ve heyecanlıyız. Bu heyecanı siz vefakâr ve değerli okuyucularımızla paylaşmak bizim için büyük bahtiyarlık. Millî ve manevi değerlerimize hizmet uğrunda, geçmişimizin zengin mirasını vazgeçilmez referans kabul ediyoruz. Kökümüz mazide, gözümüz atide... Bizatihi sizlerin verdiği isimle, “HUZUR VEREN GAZETE” olarak yolumuza devam ediyoruz… Medya dünyasında parlak bir yıldız konumundaki Türkiye gazetesi geçen elli beş yılda büyük başarılara imza attı. Gazetemizin dünkü nüshasında yer aldığı üzere, haberleşme alanında destan yazdık. Nevi şahsına münhasır gazetemiz, inşallah gelecekte de yarım asrı aşkın geçmişindeki yüksek başarılara imza atmaya devam edecektir. Siz kadirşinas ve vefakâr okuyucularımızın ilgi, alaka ve destekleriyle bu kıymetli hizmeti yürütmek için canla başla çalışacağız inşallah. Hep birlikte nice nice yıllara ve insanlara huzur veren yarınlara diyoruz. Her şey için çok teşekkürler…

