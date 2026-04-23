Tahran semalarında patlamalar, dev gemi bölgede! Trump: İran için zaman daralıyor
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran basını Tahran semalarındaki patlamaları "Tahran'daki hava savunma sistemleri düşman hedeflerine karşı koyuyor" sözleri ile aktardı. Öte yandan patlamaların 'tatbikat' olabileceği iddialarının ardından Pentagon, "İran'la ateşkes durumunda hiçbir değişiklik yok" açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD bölgedeki uçak gemisi sayısını 3'e çıkarırken, Trump "İran için zaman daralıyor" mesajı verdi.
İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Reuters, İran'daki patlamaların 'tatbikat' olabileceğini aktardı.
ABD: ATEŞKES SÜRÜYOR
Patlamalar sonrası Washington'dan 'ateşkes sürüyor' açıklaması geldi.
El Cezire'ye göre; Pentagon, "İran'la ateşkes durumunda hiçbir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.
İSRAİL: SALDIRMADIK
İsrailli yetkili, İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı.
TRUMP: ZAMAN DARALIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil, zaman daralıyor. Zaman onların lehine değil" dedi.
UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE
ABD, uçak gemisi USS George H.W. Bush'un CENTCOM'un sorumluluk bölgesine ulaştığını açıkladı.
Bush gemisi ile beraber bölgedeki uçak gemisi sayısı 3'e yükseldi.
