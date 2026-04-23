ABD medyası, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığını, bir bacağından üç kez ameliyat edildiğini ve ilerleyen süreçte protez ile estetik müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini iddia etti.

ABD basınında yer alan iddialar, İran’ın üst düzey yönetimine ilişkin dikkat çekici detaylar ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak The New York Times tarafından İranlı kaynaklara dayandırılan haberde, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda ağır yaralandığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu saldırıda İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği, Mücteba Hamaney’in ise ciddi şekilde yaralanmasına rağmen ülkenin karar alma süreçlerinde etkili olmaya devam ettiği iddia edildi.

BACAĞINDAN 3, ELİNDEN 1 OPERASYON

İddialara göre Hamaney’in bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve ilerleyen dönemde protez bacağa ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca elinden de operasyon geçirdiği ve bu uzvunun işlevini kademeli olarak yeniden kazanmaya başladığı ifade edildi.

Saldırı sırasında Hamaney'in yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu, bu nedenle konuşmakta zorlandığı ve ilerleyen süreçte estetik operasyon geçirebileceği de haberde yer alan bilgiler arasında. Öte yandan, kalp cerrahı olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da Hamaney'in tedavisiyle yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

YETKİLİLER DE DOĞRUDAN GÖRÜŞEMİYOR

Haberde ayrıca, Hamaney’in kamuoyu önüne çıkmamasının arkasında “zayıf bir görüntü vermeme” isteğinin bulunduğu iddia edildi. Yazılı açıklamalarının dijital platformlar üzerinden yayımlandığı ve televizyonlarda okunduğu belirtilirken, güvenlik gerekçeleriyle İranlı yetkililerin de kendisiyle doğrudan görüşmesine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail’in olası bir suikast girişimi ihtimali nedeniyle konum bilgilerinin gizli tutulduğu da iddialar arasında yer aldı.

ABD basınında daha önce yayımlanan haberlerde de Tahran’daki saldırının ardından Hamaney’in yüzünün ağır şekilde zarar gördüğü ve bacaklarından ciddi şekilde yaralandığı ileri sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da çeşitli açıklamalarında bu iddialara dikkat çekmişti.

