Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında gösterilen "Mercan Köşk" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı dizinin tanıtımı, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

Hazırlıkları devam eden "Mercan Köşk" için geri sayım sürerken, yayınlanan ilk tanıtım diziye yönelik beklentiyi daha da artırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle öne çıkan yapımın eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Mercan Köşk’ten ilk tanıtım geldi: Kanalı ve yayınlanacağı tarih de belli

ÇEKİMLER MERSİN’DE

Kaybolan eşinin peşine düşen Cemre'nin, kendisini sırlarla çevrili bir konağın ortasında bulmasının ardından yaşanan olayları konu alan dizi, tanıtımıyla sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda okuma provası gerçekleştirilen proje, 5 Haziran'da sete çıktı. Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden yapım, atmosferiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Mercan Köşk’ten ilk tanıtım geldi: Kanalı ve yayınlanacağı tarih de belli

KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan dizinin senaryosunu Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu yapımın müziklerinde ise Toygar Işıklı'nın imzası bulunuyor.

Dizide Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi, iki düşman aile arasında yıllardır süren hesaplaşmayı yeniden alevlendirirken, aynı zamanda imkansız bir aşkın da kapılarını aralayacak. Başrollerde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'a Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl eşlik ediyor.

Mercan Köşk’ten ilk tanıtım geldi: Kanalı ve yayınlanacağı tarih de belli

EYLÜL’DE ATV’DE

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken "Mercan Köşk", eylül ayında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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