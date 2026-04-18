İran Devrim Muhafızları, boğazdan çıkmaya çalışan iki Hint gemisine ateş açarak zorla geri döndürdü. 2 milyon varil petrol taşıyan dev tankerin hedef alındığı o anlarda, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den 'Düşmana yeni yenilgiler tattırmaya hazırız' çıkışı geldi.

Tanker Trackers ve denizcilik kaynaklarından gelen bilgilerine göre, İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı dışına çıkmaya çalışan iki Hint gemisini zorla geri döndürdü. Müdahale sırasında Devrim Muhafızları'na ait botlar gemilere ateş açtı.

İngiliz Deniz Kuvvetleri Operasyonları Kurumu (UKMTO) da iki botun bir tanker ve bir kargo gemisini hedef aldığını doğruladı.

Olayın ardından tanker ve mürettebatın güvende olduğu bildirilse de bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, İran Deniz Kuvvetleri, ticari gemilere derhal hareketi durdurmaları için radyo uyarıları göndermeye başladı.

2 MİLYON VARİL PETROL TAŞIYAN TANKER ENGELLENDİ

Hedef alınan gemilerden birinin Hint bayrağı taşıyan dev bir petrol tankeri olduğu ve içerisinde tam 2 milyon varil Irak petrolü bulunduğu belirlendi.

Gemilerin, Lark Adası yakınlarında körfeze girmek için beklediği ve bazı gemi sahiplerinin İran'a "geçiş ücreti" ödemeyi dahi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.

MÜCTEBA HAMANEY: "DÜŞMANA YENİ YENİLGİLER VERMEYE HAZIRIZ"

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ordunun ulusal günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri operasyonlara tam destek verdi. Hamaney, sahadaki askeri hareketliliğin bir kararlılık göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Deniz kuvvetlerimiz, düşmanlara yeni yenilgiler vermeye hazırdır. İslam ordusu, bugün, daha önceki iki zorunlu savaşta olduğu gibi, Allah'ın ve halkın güçlü desteğine dayanarak cesur bir şekilde topraklarını, sularını ve ait olduğu bayrağı savunuyor. Sıkı ve birleşik saflarda, diğer silahlı kuvvetlerin mücahitleriyle birlikte, inançsızlık ve kibirin öncü güçlerine karşı duruyor ve onların dünyaya karşı zayıflıklarını ve aşağılanmalarını gösterdi. Tıpkı insansız hava araçlarının Amerikalılara ve Siyonistlere şimşek gibi saldırdığı gibi, cesur donanması da düşmanlara yeni yenilgiler tattırmaya hazır."

SON DURUM: ABD DEV UÇAK GEMİSİYLE BÖLGEYE GİRDİ!

Diğer yandan ABD en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u Kızıldeniz'e sürdü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ya da çıkan gemilere karşı uygulanan deniz ablukasının kapsamını genişletti. Kıyı savaş gemisi USS Canberra (LCS 30), ablukayı denetlemek üzere Umman Denizi’nde devriyeye başladı.

ANTALYA'DAN ABD'YE REST: "İRADEMİZİ EMPOZE EDEMEZSİNİZ"

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından konuştu. Hatibzade, ABD'nin İran üzerinde bir kuşatma iradesi kuramayacağını belirterek, "Amerikalılar kendi isteklerini bize dayatamazlar. Biz Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi kolaylaştırmaya çalışırken, onlar kuşatma peşinde koşuyor" dedi.

"TRUMP ÇOK TWEET ATIYOR, BOŞ KONUŞUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamalarını ve tehditlerini değerlendiren Hatibzade, Trump'ın iletişim tarzını eleştirdi. Trump'ın "çok konuştuğunu ve çok tweet attığını" savunan Hatibzade, "Amerikan tarafının açıklamaları kafa karıştırıcı ve çelişkili. Bir yandan anlaşma istediklerini söylüyorlar, diğer yandan yeni saldırılarla tehdit ediyorlar" şeklinde konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK: TARİH HENÜZ YOK

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD barış görüşmelerine de değinen Hatibzade, bir sonraki tur için henüz bir tarih belirlenmediğini açıkladı. Bir anlayış çerçevesi üzerinde uzlaşılmadan masaya oturmak istemediklerini belirten Hatibzade, "Başarısızlığa mahkum bir müzakereye girmek istemiyoruz. Bu sadece yeni bir gerilim turu için bahane olur" dedi.

