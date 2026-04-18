İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı "tamamen açık" ilan etmesinden saatler sonra boğazın yeniden kapatılacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nın statüsü Cumartesi sabahı itibarıyla yeniden belirsizliğe gömüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "SIKI DENETİM" DÖNEMİ BAŞLADI!

Washington'un sözünü tutmadığını ileri süren Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ve stratejik su yolunda "sıkı denetime" başladığını ilan etti.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan bildiride , "ABD, İran limanlarına gelen ve giden tüm gemilerin serbest dolaşımını garanti altına alana kadar Hürmüz Boğazı'ndaki durum tarafımızca sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacaktır. İran, önceki müzakerelerde yapılan anlaşmalar doğrultusunda, sınırlı sayıda petrol ve ticaret gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü geçişine iyi niyetle izin vermiştir. Ancak maalesef Amerikalılar, geçmişteki defalarca ihanetleriyle, sözde abluka adı altında korsanlık ve deniz hırsızlığına devam etmektedir. Bu nedenle Hürmüz Boğazı kontrolü eski haline dönmüş ve bu boğaz, silahlı kuvvetlerin sıkı yönetimi ve kontrolü altındadır.ABD, İran'dan çıkış ve varış noktalarına gemilerin tam serbest geçişine son vermediği sürece, Hürmüz Boğazı durumu sıkı şekilde kontrol altında tutulacak ve eski halini koruyacaktır." mesajını verdi.

Hürmüz’de açık-kapalı bilmecesi: Tahran’dan ABD’ye yeni ültimatom

SADECE 3 ŞARTLA GEÇİŞE İZİN

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne göre:

Sivil gemiler sadece İran’ın belirlediği rotayı takip ederek geçiş yapabilecek.

Askeri gemilerin geçişi yasak olmaya devam edecek.

Gemi geçişleri ancak Devrim Muhafızları donanması ile koordinasyon halinde gerçekleşecek.

Amerikan askeri kargo uçağı Orta Doğu'ya doğru gidiyor.

20 NİSAN MÜZAKERELERİ ÖNCESİ MASADA BÜYÜK KOZ

ABD basınına göre Pazartesi günü Pakistan'da yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesinde gelen Hürmüz kararı, Tahran'ın masadaki elini güçlendirme çabası olarak görülmekte.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "anlaşma olmazsa bomba atmaya başlarız" uyarısına, İran'ın cevabı Hürmüz Boğazı'na kilit vurmak olmuştu.

Washington ile yapılacak yeni görüşmelerde, Tahran sahada yaşanabilecek ani bir çatışmanın diplomatik süreci rayından çıkarmasını engellemek için Hürmüz’deki nakliye trafiğini geçici olarak tamamen durduracak.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "İran, bir yandan ABD’nin ilan ettiği deniz ablukasına karşı "kararlılık" gösterisi yaparak gövde gösterisi yapmayı hedeflerken, diğer yandan süreci tamamen koparmayacak kadar kontrollü hareket etmeye çalışıyor." dedi.

Planın en kritik ayağını ise bölgedeki "Gölge Filo" ve Devrim Muhafızları oluşturuyor. Diplomatik temasları zora sokacak bir kazayı önlemek için sevkiyatların durdurulması en güvenli liman olarak görülse de, Devrim Muhafızları’nın her an rota değiştirerek ablukaya müdahele etmesi söz konusu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), arz kısıtlaması nedeniyle küresel petrol talebinin daralacağını öngörüyor. Bölgede 700’den fazla gemi hala mahsur beklerken, nakliye devi Hapag-Lloyd gibi şirketler risk değerlendirmesi nedeniyle boğazdan uzak durmaya devam ediyor.

