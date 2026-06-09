İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 13 zanlının yakalandığı bildirildi.
Özetle Dinleİstanbul’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
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Gündem 1 dk önce
İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlediği operasyonda 13 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.
- Operasyon, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
- Baskınlarda, örgütle iltisaklı faaliyet yürüten toplam 13 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
- Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
- Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik harekete geçti.
13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamda bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, örgütle iltisaklı faaliyet yürüten tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
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