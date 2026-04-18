Hürmüz’de 'barış' senaryosu kısa sürdü. Galibaf, Trump’ın "Boğazı bir daha kapatmayacaklar" iddiasını "Bir saatte yedi iddia ortaya attı ki bunların her yedisi de yalan" ifadesiyle reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasını kendi diplomatik başarısı olarak nitelendirmesine ve İran’ın boğazı bir daha kapatmamayı kabul ettiğini öne sürmesine Tahran'dan jet hızıyla yalanlama geldi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump’ın bir saat içinde ortaya attığı yedi farklı iddianın tamamının asılsız olduğunu söyledi.

Trump bir saate 7 yalan sığdırdı

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump açıkladı! İran nükleer programını durdurdu

NE SAVAŞTA NE MÜZAKERELERDE GALİP GELEMEYECEKLER

Galibaf paylaşımında şunları söyledi:

"ABD başkanı bir saatte yedi iddia ortaya attı ki bunların her yedisi de yalan. Bu yalanlarla savaşta galip gelemediler ve elbette müzakerelerde de bir yere varamayacaklar. Kuşatmanın devam etmesiyle, Hürmüz Boğazı açık kalmayacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, "belirlenmiş rota"ya göre ve "İran'ın izniyle" gerçekleştirilecektir.

"İRAN HİLELERDEN ETKİLENMEZ"

Boğaz'ın açık veya kapalı olması ve onu yöneten kurallar, saha tarafından belirlenir, sosyal medya ağları değil.

Medya savaşı ve kamuoyu manipülasyonu, savaşın önemli bir parçasıdır ve İran milleti bu hilelerden etkilenmez. Gerçek ve doğru müzakere haberlerini Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son röportajında okuyun"

Boğazın açılmasıyla brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, İran’dan gelen bu sert açıklamaların ardından yerini yeniden bir belirsizliğe bırakabilir.

Uzmanlar, kuşatmanın kalkmaması durumunda Hürmüz'ün her an yeniden bir kriz noktasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor. ABD ablukasının ve İran'ın buna karşılık "kapatma" restinin gölgesinde, bölgedeki tansiyon düşmek yerine biçim değiştiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası