Trump açıkladı! İran nükleer programını durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaşıldığını belirterek Tahran’ın programı “süresiz” durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Trump, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılacağı iddialarını ise yalanlarken, görüşmelerin hafta sonu yeniden yapılabileceğini ifade etti.
- Trump, İran ile anlaşmanın çok yakın olduğunu ve ana noktaların çoğunun kesinleştiğini söyledi.
- Yeni görüşmelerin bu hafta sonu yapılabileceğini ve süreçten umutlu olduğunu vurguladı.
- Olası bir anlaşma durumunda İslamabad'a gidebileceğini ifade etti.
- İran'ın nükleer programına ilişkin moratoryumun 20 yıl sonra sona ereceği iddialarını yalanladı.
- ABD'nin, nükleer anlaşma karşılığında Tahran'ın 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarını serbest bırakmayı düşündüğü iddiasını yalanladı.
- ABD'li yetkililerin kalıcı bir anlaşma sağlamak için hem İsrail hem de Lübnan ile çalışacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği röportajda, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.
"ANLAŞMA ÇOK YAKIN"
Trump, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve Tahran'ın nükleer programını "süresiz" olarak durdurmayı kabul ettiğini belirtti. ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için yeni görüşmelerin "muhtemelen" bu hafta sonu yapılacağını kaydeden Trump, süreçten umutlu olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı, halen arka planda devam eden görüşmelere istinaden "Ana noktaların çoğu kesinleşti. Süreç oldukça hızlı ilerleyecek." değerlendirmesini yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İSLAMABAD'A GİDECEK
Müzakerelere ABD adına kimin katılacağını dile getirmekten kaçınan Trump, olası bir anlaşma durumunda İslamabad'a gidebileceğini ifade etti.
Trump, "İran'ın nükleer programına ilişkin moratoryumun 20 yıl sonra sona ereceği" iddialarını da yalanlayarak, İran'ın nükleer programını "süresiz" şekilde durduracağını belirtti.
İDDİALARI YALANLADI
Trump, Axios haber sitesinde yer alan ve "ABD'nin, nükleer anlaşma karşılığında Tahran'ın 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarını serbest bırakmayı düşündüğü" iddiasını da yalanladı.
ABD Başkanı, konuyla ilgili soruya, birkaç kez "Hayır, hayır." diyerek karşılık verdi.
"LÜBNAN'I DÜZENE SOKACAĞIZ"
Trump, ABD'li yetkililerin kalıcı bir anlaşma sağlamak için hem İsrail hem de Lübnan ile yoğun olarak çalışacağını söyledi.
ABD Başkanı, "Umarım herkesle iyi geçineceğiz ve Lübnan'ı düzene sokacağız. Lübnan'ı bombalamayacağız, kimsenin bunu yapmasına da izin vermeyeceğiz." diye konuştu.