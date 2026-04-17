İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını belirterek "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak açık kalacak." ifadelerinde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar açmasıyla petrol 90 dolar seviyesine kadar gerilerken, altın ise yeniden yükselişe geçti. Kararla birlikte altının gramı spot piyasada 7 bin lira sınırına kadar çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Arakçi, "Lübnan'daki ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi." ifadelerinde bulundu.

Bakan Arakçi resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası "Hürmüz" silahını kullanan İran, küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu gelişme sonrası petrol fiyatları 110 doları aşarken, altın gibi değerli metaller ise düşüşe geçmişti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar açmasıyla petrol 90 dolar seviyesine kadar gerilerken, altın ise yeniden yükselişe geçti. Kararla birlikte altının gramı spot piyasada 7 bin lira sınırına kadar çıktı.

Kaynak: MarineTraffic/ Hürmüz Boğazı gemi trafiği

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

Kararın ardından ABD Başkanı, İran'a teşekkür etti. Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim." ifadelerinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası