Son gelişmelerin ardından şahsi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, müttefiki İsrail'i uyardı. Trump mesajında; "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Artık yeter!" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamalarını sürdürüyor. Trump kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun tamamını alacağını belirterek, "ABD, tüm nükleer 'tozu' alacak. Hiçbir şekilde, hiçbir biçimde para alışverişi olmayacak. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan'a bağlı değil, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İ UYARDI: ARTIK YETER

NATO ÜLKELERİNİ DE ES GEÇMEDİ

Trump kısa süre sonra yaptığı paylaşımda ise bir kez daha NATO'yu hedef aldı. Trump paylaşımında, "Hürmüz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Onlara, gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda tamamen işe yaramazlardı, adeta kağıttan kaplan gibiydiler!" ifadelerini kullandı.

