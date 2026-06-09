Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken bireysel dokunulmazlık mücadeleleri devam ediyor. 8 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde hem dokunulmazlık oyununun kazananı hem de haftanın ilk eleme adayı netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında finale sayılı günler kala rekabet daha da arttı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanarak kendilerini güvence altına almak için parkurda mücadele ederken, ada konseyinde eleme potası şekillenmeye başlandı.

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 8 Haziran tarihli bölümünde yarışmacılar sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Hız, denge ve atış performansının ön plana çıktığı mücadelede yarışmacılar finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

Survivor kim kazandı, dün akşam eleme adayı kim oldu? (8 Haziran 2026)

Final etabında karşı karşıya gelen yarışmacılar arasında en başarılı performansı sergileyen isim Nobre oldu. Nobre, rakiplerini geride bırakarak bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi olmayı başardı. Dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte eleme potasına girme riskinden kurtulan Nobre, aynı zamanda ada konseyinde eleme adayını belirledi.

Survivor kim kazandı, dün akşam eleme adayı kim oldu? (8 Haziran 2026)

SURVİVOR DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler ada konseyine çevrildi. Konseyde Nobre, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Nobre, eleme potasına göndermek üzere Deniz'in ismini söyledi. Böylece Survivor 2026'da haftanın ilk eleme adayı Deniz oldu.

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