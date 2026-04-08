Bilimsel araştırmalara göre, e-sigara içenlerin sadece kendilerine değil, çocuklarına hatta torunlarına kadar uzanan bir DNA genetik bütünlüğüne zarar verip hasar oluşturduğu ortaya çıktı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Ergenler ve genç yetişkinler arasında kullanımı gittikçe artan elektronik sigaraların bir zararı daha tespit edildi. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, elektronik sigara kullanımının elektronik sigara akciğerlerin koruyucu bariyerini zayıflattığı gibi doğurganlık ve sperm kalitesine de doğrudan etkilediğini açıkladı.

Bostan, “Bilimsel araştırmalarla bu sigara tüketimiyle sadece kendinize değil, çocuğunuza hatta torununuza zarar verdiğiniz ortaya çıktı. Elektronik sigara kullanımı, hücrelerin genetik bütünlüğünü doğrudan tehdit ederek hem akut DNA hasarına hem de gelecek nesillere aktarılabilecek kalıcı epigenetik değişikliklere yol açıyor” dedi.

DOĞURGANLIKTA TEHLİKE ALARMI

Anne karnında e-sigaraya maruz kalan erkek bebeklerin ileriki dönemde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığı saptandığını belirten Bostan, “Ayrıca kadınların yumurtalık fonksiyonlarını bozar ve östrojen salgılanmasını azaltır, embriyonun rahme tutunmasını ve ilk gebeliğin oluşumunu geciktirebilir” bilgisini paylaştı.

Genetik hasarın sadece kullanıcıyla sınırlı kalmadığına da dikkati çeken Bostan, “Hamilelik dönemindeki elektronik sigara içen ya da buna maruz kalanların, anne karnındaki bebeğin akciğer ve beyin gelişiminde kalıcı epigenetik bozulmalara yol açarak bu hasarı genetik miras yoluyla gelecek nesillere aktarabildiği, davranış bozukluğuna neden olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

ÇAMAŞIR SUYUNUN HAM MADDESİ

Elektronik sigaralar, nikotin içeren sıvıların ısıtılmasıyla oluşan aerosolün solunmasıyla kullanılan ürünler olduğunu kaydeden Bostan, “Bilimsel araştırmalar, e-sigara aerosollerinde bulunan formaldehit ve akrolein gibi çamaşır suyu ve petrol yapımında kullanılan toksik maddeler ve bakır nanopartikülleri gibi ağır metaller bulunduğu” değerlendirmesinde bulundu.

GELECEK NESİL RİSK ALTINDA

Özellikle ergen ve genç yetişkinlerin ciddi risk altında olduğunun altını çizen Bostan, “Akciğerlerin doğal temizleme sistemi zarar görebiliyor. Bu durum kronik öksürük, balgam artışı ve bronşit benzeri solunum şikâyetlerine sebep oluyor. Ayrıca e-sigara kullanımına bağlı gelişen elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı (EVALI) olguları, bu ürünlerin ani ve ağır akciğer hasarı oluşturabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası