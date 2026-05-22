Emîr Sultan:

-Allahü teâlânın kelâm-ı kadimi ve Sevgili Peygamberimizin, aleyhissalâtü vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun, mübarek sözleri üzerine söz söylenmez ama Emîr buyurduğunuz için hissiyatımı arz edeyim Hünkârım!

Düşman düşmanlığını yapacaktır! Nice bilmediklerimiz de var. Uzaktan yakından her kâfirin gözü Bursa’da. Çünkü burası seçilmiş bir yer. Denize yakın, mümbit toprakları var, dağı, ovası meşhur ve mücevher kıymetinde. Bu düşmanlar gizli, sinsi, hakiki maksatlarını saklıyorlar. Müslümanları yavaş yavaş kandırmaya çalışıyorlar. İstemedikleri adamı kaldırıp istediklerini koymak istiyorlar. Hülâsa, kendi hâkimiyetlerini kurma peşindeler. Onun için burası hep tehlikede.

Hedef Osmanlı ve İslâmiyet. Küffâr İslâm’a ve Müslümanlara karşı düşmanlıktan hiçbir zaman vazgeçmez. Vazgeçmemişler, vazgeçmeyecekler de... Bu vatanın İslâm beldesi olmasını hazmedebilmiş değiller. Osmanlıyı bu topraklardan çıkarma hayalleri devam ediyor. Hakikat budur.

Osmanlı topraklarında zaman zaman benzeri fitne teşebbüslerinin olması tabiidir. Mühim olan bizim uyanık olmamız, tuzağa düşmememizdir. Tebeamızı iyi eğitir, doğru malumat sahibi yaparsak, tam bilgilendirirsek, dünya bir araya gelse kimse bir şey yapamaz.

Yine de cibilliyetlerinin gereğini yapacaklardır. Duyduğumuz gibi ha bire taktik değiştiriyorlar. Maddi ve mânevi bütün kuvvetleriyle yaptıkları saldırılarını hep bertaraf etmiştik. Her defasında hâk ile yeksan olmuşlardı. Lakin şimdi durum farklı. Bu yeni teşebbüsleri oldukça düşündürücü ve bir o kadar da endişe vericidir. Arz ederim Efendim, Sultan’ım.

Emîr hazretlerinin konuşması biter bitmez Süleyman Çelebi söze başladı;

- Efendim şeytani düşüncelerle hareket ediyor, akla, hayale gelmeyecek ifadeler kullanıyorlar. Böylece mübarek makam, mevki, mekân ve şahsiyetler halkın gözünden düşürülmeye çalışılıyor. Akıllarınca Osmanlının kuvve-i mâneviyyesi kırılacak, kolay suç işlenen bir cemiyet ortaya çıkacak ve bütün dengeler altüst olacak. Düşman ve ne yapmak istediği tam ve doğru olarak tanınırsa tedbir de kolay alınır efendim.

- Efendim, Sultan’ım. Eskiden düşmanlar zengin, kültürlü, itibarlı insanlarımızdan zayıf karakterli olanları tercih ederdi. Şimdiyse topyekûn ahaliyi hedef almışlar. Bilhassa çocuklar ve cahil halk üzerinde tesirli olmaktalar.

Sâlih âlim olmazsa, yanlış fikre sapılır,

Bid’at ehli övülür, tağutlara tapılır.

Yıldırım Beyazıd Han konuşulanlardan pek üzülmüştü, istişare heyetine dik dik baktı. Emîr Sultan’a döndü.

- Devlet de insana benzer Emîr’im. Canlı bir varlık gibidir. Beynin dışında organlar kendi kendine hareket ederse vücut hastalanır.

- Başa uymak dinimizin emridir Sultan’ım.

Diyerek sultanın cümlesini tamamladı Emîr hazretleri.

- Kim kendi reyi ile hareket ederse pişman olur efendim.

Dedi Molla Fenâri.

