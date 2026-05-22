Din büyüklerimiz buyuruyor ki: Namaz kılmamak çok tehlikelidir, çünkü Allahü teâlânın emridir. Biz âciz hâlimizle bile, birine bir şey söylediğimiz zaman yapılmıyorsa gücümüze gidiyor. Allahü teâlânın, sürekli olarak, her emrine (Hayır!) demek, devamlı Ona meydan okumak ne cesarettir! Dikkatli düşünülünce, bu tavır, imanın olmadığını gösterir. Onun için sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği herkese mutlaka namazı bildirmek lazımdır. Eğer kılınmazsa, kaza kılacak kadar zaman geçtikçe, yani her beş-altı dakikada bir, günahı, öncekilerle toplanarak bir misli artar.

Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” Efendimizin, vefat ederken son sözü, (Namaza dikkat edin, hanımlarınızı üzmeyin!) olmuştur. Hanımımız, evlatlarımız bize Allahü teâlânın emanetidir. Basit şeyler için onları üzmemeli. Onlara İlmihâl’den Ehl-i sünnet itikadını, dinimizin emir ve yasaklarını, namazı, Kur’ân-ı kerimi öğretmeli. Tesettüre riayet ediyor ve namaz kılıyorsa, bunu büyük nimet bilmeli. Dinimizi sevdirmezsek ve ibadetleri yaptırmazsak, Cehenneme gitmelerine sebep oluruz. Bir insan, ailesine nasıl merhamet etmez, çoluk çocuğunu nasıl Cehenneme atar?

Hâsılı, namaz varsa, her şey vardır. Namaz yoksa, kişinin durumu tehlikelidir. Çünkü Peygamber efendimiz, (Namaz, müminle kâfiri ayıran farktır) buyuruyor. Yani mümin namaz kılar, kılmayan ise ya mümindir ya kâfirdir. Yani şüphelidir…”

Ankebût suresinin 45. âyetinde mealen, (Doğru kılınan namaz, insanı pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur) buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber, doğrusunu yapıncaya kadar, görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. Bir şeyin hepsi yapılamazsa, hepsini de elden kaçırmamalıdır.

İKİ NAMAZ ARASINDAKİ GÜNAHLAR SİLİNİR!..

Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” Efendimiz, Mirac’da, bir grup insan görür, bunlar çamura dalıp, çamuru üstlerine başlarına sürüyorlarmış. Sonra çamurdan çıkıp yıkanarak tertemiz oluyorlarmış ve bu hâl böyle devam ediyormuş. Resulullah Efendimiz;

-Ey kardeşim Cebrail, ne yapıyor bu insanlar? Kim bunlar? buyurur. Cebrail aleyhisselam da;

-Yâ Resulallah, bunlar senin ümmetin. Sabah namazından öğleye kadar günah işlerler, yani çamura batarlar. Sonra rahmet-i ilahi neticesinde bir abdest alırlar, namaz kılarlar, tövbe ederler. Sonra öğleden ikindiye kadar yine çeşit çeşit günah işlerler. Fakat bir abdest alırlar, namaza dururlar, tövbe istiğfar ederler, Cenab-ı Hak bunları tertemiz yapar. Her vakit namazla böyle temizlenirler. Ömür böyle geçer, cevabını verir...

Bu müjdeyi duyduktan sonra namaz kılmayana artık ne demeli?!.

