“Bu kapıdan eğri odun bile giremez efendim”

Yûnus Emre, Tapduk Emre hazretlerinin dergâha dağdan odun taşır. Getirdiği odunlar ip gibi düzgündür. Bu, Hocasının dikkatini çeker...

"Yûnus Emre Kültür Haftası"ndayız efendim... Biz de bu vesileyle bir nebze Yûnus Emre hazretlerinden bahsetmek istedik siz değerli okuyucularımıza...

Tasavvuf ehli bir Hak âşığı olan Yûnus Emre hazretleri, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yûnus Emre köyünde (Bugünkü ismiyle Sarıköy'de), 1320 (H.720) senesinde 80 yaşında vefât etmiştir...

Bu mübarek zat, genç yaşta Tapduk Emre hazretlerine talebe oldu... Senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar gerilmiş ip gibi düzgündü. Hocası; “Ey Yûnus, bu ne iştir? Hiç eğri odun görmedim” buyurunca; “Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz” cevâbını verdi.

Ne hikmettir ki, o güne kadar hiç şiir söylememiş olan Yûnus Emre, bir gün Hocasının arzusu üzerine o andan îtibâren şiir, ilâhi söylemeye başladı...

Yûnus Emre'nin şiirlerinde, tasavvuf ilmi hâkimdir. Fakat geri kalan her şey dil, vezin, nazım şekli hemen hemen tamâmıyla millîdir. Şiirleri, tasavvufî olduğu için yanlış mânâlara bile çekilmiştir. Yûnus Emre, böyle şiirleri için diyor ki:

"Yûnus bir söz söyledi/Hiçbir söze benzemez/Câhillerin içinde/Örter mânâ yüzünü..."

Çok incelikler sezilen Yûnus Emre’nin şiirleri okundukça, insana yeniden ve tekrar tekrar okuma hevesi verir. Çünkü tatlı bir söyleyiş, ferahlık verici bir anlam ve kolay anlaşılır nasihatleri vardır. Temas ettikleri konular hemen hemen her insanı ilgilendirir. Yûnus Emre’nin şiirlerinin çoğu atasözü hâlini almıştır. Meselâ dünyânın fâniliği hakkında, milletin dilinden düşmeyen şu mısraları böyledir:

"Mal sâhibi, mülk sâhibi/Hani bunun ilk sâhibi/Mal da yalan, mülk de yalan/Var biraz da sen oyalan..."

Yûnus Emre, 3000 kadar şiir söylemiş, bunlar bir "Dîvân"da toplanmıştır. Bu Divan "Molla Kasım" adında birinin eline geçer. Bir su kenarında oturur ve okumaya başlar. Kendince, dîne uygun bulmadıklarını yırtıp yırtıp suya atar. Böylece 2000 kadarını imha etmiştir ki, şu beyitle karşılaşır:

"Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme/Seni sigâya çeken bir Molla Kâsım gelir!.."

Bu beyti okur okumaz hazreti Yûnus’un kerâmet ehli bir zat olduğunu anlar. Dîvân’ı öpüp başına koyar. Fakat ne çâre ki elde 1000 şiir kalmıştır...

“Yaratılmışı hoş gör Yaratan'dan ötürü” diyen Yûnus Emre, bütün insanlara, hattâ bütün canlılara hoşgörüyle bakılmasını arzu eder. Ruhu şad olsun...

