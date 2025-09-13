CHP, 15 Eylül'e hazırlanıyor! Gözler 'şaibeli kurultay' davasında

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP, 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek 38. Olağan Kurultay’ın iptal davası öncesinde hem siyasi hem de fiilî hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Meydanı’nda yarın saat 17.00’de düzenlenecek miting için Özgür Özel’in konuşmasının yer aldığı otomatik aramalarla vatandaşlar davet edilirken, tüm milletvekilleri, 81 il başkanı ve teşkilat yöneticileri de Ankara’ya çağrıldı. Parti yönetimi, mitingin ardından kimsenin Ankara’dan ayrılmamasını, çok önemli ve acil olmayan işlerin ertelenmesini veya iptal edilmesini söyleyerek 15 Eylül’deki kurultay davasının yakından takip edilmesini istedi.

GENEL MERKEZ MARKETE DÖNDÜ

Kurultay davası öncesinde Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da tamamlandı. Mahkemeden çıkabilecek mutlak butlan kararına karşı, parti binasında şimdiden nöbet tutulmaya başlandı. Muhtemel bir kararın ardından yaşanacak süreç için 3 binden fazla maske, makarna, bisküvi ve biber gazına karşı limon stoku yapan CHP, mahkeme kararını kabul etmeyecek ve 21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultay’a kadar stoklanan ürünler tüketilecek.

ÖZEL, BİNADAN AYRILMAYACAK

CHP’li yöneticiler, butlan kararı çıkması halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Genel Merkez binasına girişine izin vermeyeceklerini belirtiyor. Parti kaynakları, Genel Başkan Özgür Özel’in de davayı parti binasından takip edeceği ve karar ne olursa olsun binayı terk etmeyeceğini söyledi.

Özel’in 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultaya kadar Genel Merkez’de kalacağı, ayrıca Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listelerinde değişikliğe gitmeyerek mevcut yönetimle seçimlere gireceği öğrenildi.