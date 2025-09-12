CHP kaos hazırlığında! Genel merkez âdeta 'kale' gibi

38. CHP Kurultayı’nın 15 Eylül’deki davada iptali ve kayyım olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun atanması ihtimali kuvvetlendikçe CHP’deki gerilim de tavan yaptı. Son bir haftadır partilileri sokağa dökmeye çalışan Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla CHP Genel Merkezine yığınak yapıldığı belirlendi.

MAKARNA, BİSKÜVİ VE YATAKLAR ALINDI

Muhtemel polis baskınına karşı CHP Genel Merkezine 3.000 adet gaz maskesi, limon, mide ilaçları, makarna, bisküvi ve yataklar alındığı ifade edildi. Kayyım ihtimaline karşı CHP Genel Merkezinde bugünden itibaren nöbet tutulmaya başlanacağı ve polisler dâhil hiç kimsenin binaya girmesine izin vermemek için de kargaşa başlatılacağı bilgisi edinildi.

GENEL MERKEZİ KALEYE ÇEVİRDİ

CHP’yi “kayyıma” teslim etmeyeceklerini sürekli tekrarlayan Özgür Özel’in, Fransa’da hâlen devam eden “sivil itaatsizlik” eylemlerini Türkiye’de de başlatmayı hedeflediği ileri sürüldü. CHP Genel Merkezini âdeta bir kaleye çeviren Özgür Özel’in Gezi benzeri yeni bir şiddet sarmalını başlatmak için 15 Eylül’deki mahkeme sonucunu beklediği ileri sürüldü. Muhalefet liderinin tıpkı Fransa’daki gibi “Her şeyi bloke et” sloganıyla CHP yandaşlarına “işe gitmeme, çocuklarını okula göndermeme, hiçbir yerden alışveriş yapmama” çağrısında bulunacağı öğrenildi.

Özgür Özel’in ayrıca sokak eylemlerinin dozunu artırmak için bütün CHP örgütlerine ve marjinal gruplara haber gönderdiği ifade edildi.