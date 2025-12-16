ABD öncülüğünde Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barış anlaşması için yeni bir güvenlik garantileri paketi önerildi. Bu pakette, Avrupa'nın Ukrayna içinde görev yapacak "çok uluslu bir güce" liderlik etmesi, Ukrayna'ya NATO 5. Maddesi benzeri güvenceler sağlanması ve 800 bin askerlik daimi orduya destek verilmesi yer alıyor.

Avrupalı liderler, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşması teklifinin bir parçası olarak Ukrayna'da "çok uluslu bir güce" liderlik etmeye hazır olduklarını duyurdu. İngiltere, Fransa, Almanya ve sekiz diğer Avrupa ülkesinin liderleri, ABD desteğiyle kurulacak "istekliler koalisyonundan" askerlerin Ukrayna kuvvetlerinin yenilenmesine, hava sahasının güvence altına alınmasına ve daha güvenli deniz yollarına destek olmak için Ukrayna içinde görev yapabileceğini belirtti.

BEYAZ SARAY'IN DESTEĞİYLE YENİ GÜVENLİK PAKETİ

ABD tarafından desteklenen bu yeni güvenlik garantileri paketi, Moskova ve Kiev arasında bir barış anlaşmasına ulaşmada dönüm noktası olabilir. Ancak ABD ve Avrupalı liderler, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarının gelecekteki statüsü konusunda önemli anlaşmazlıkların devam ettiğini vurguladı.

TRUMP: PUTİN İLE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa ve NATO liderleriyle "çok uzun ve çok iyi" görüşmeler yaptığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de sayısız görüşme yaptığını belirten Trump, "Sanırım şu anda her zamankinden daha yakınız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

"DONBAS'I ZATEN KAYBETTİLER"

Ancak Trump, güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın, Kiev'in kontrolündeki doğu Donbas bölgesinin bir kısmını Rusya'ya bırakması gerektiğini ima etti. Zelenskiy bu ihtimali daha önce reddetmişti. Trump ise "Dürüst olmak gerekirse, zaten o toprağı kaybettiler" yorumunu yaptı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI VE ANLAŞMAZLIK NOKTALARI

Yeni teklife göre, Ukrayna Batı desteğiyle 800 bin askerden oluşan bir daimi orduya sahip olacak. ABD, gelecekteki saldırılara karşı erken uyarı sağlayacak bir "ateşkes izleme ve doğrulama mekanizmasına" liderlik edecek. Avrupa ülkeleri ise, ihtimal bir saldırı durumunda barışı ve güvenliği yeniden sağlamak için "yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt" imzalayacak. Bu garantiler, NATO müttefiklerine verilenlere benzer şekilde "5. Madde benzeri" bir koruma sağlayacak.

Alman Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Berlin'deki görüşmelerin "gerçek ilerleme" kaydettiğini belirtti. Zelenskiy, ABD heyetiyle yapılan görüşmelerin "kolay olmadığını" ancak ilerleme sağladığını ifade etti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov da görüşmelerin "yapıcı ve üretken" geçtiğini söyledi.

Anlaşmanın kilit anlaşmazlıklar ise şu şekilde:

İşgal edilen toprakların statüsü: ABD'li yetkililer, bu bölgelerin "ekonomik serbest bölge" olmasını değerlendirdiklerini ancak toprakların kontrolü ve statüsü konusunda Rusya ve Ukrayna arasında hala büyük farklılıklar olduğunu belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali: Rus kontrolündeki santralden üretilen gücün yüzde 50/50 oranında paylaşılması konusunda da bir anlaşma sağlanamadı.

Son olarak ABD'li yetkililer, Rusya'nın bu güvenlik garantilerini kabul edeceğine inandıklarını, ancak ABD'nin anlaşma kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini doğruladı.

