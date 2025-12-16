Meksika’da küçük bir uçağın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı yaşandı. Başkent Mexico City’nin batısında bulunan San Mateo Atenco bölgesinde acil iniş yapmaya çalışan uçak, bir sanayi tesisinin çatısına çarptı. Kazada en az 7 kişinin hayatını kaybetti.

Meksika’nın merkezinde küçük bir uçağın düşmesi büyük bir faciaya yol açtı. Meksika Devleti Sivil Koruma Koordinatörü Adrián Hernández, acil iniş girişimi sırasında meydana gelen kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAZA TOLUCA YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Başkent Mexico City’nin yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan San Mateo Atenco’da meydana gelen olayda, Toluca Havalimanı’na 5 kilometre mesafedeki sanayi bölgesine düşen uçağın Meksika’nın Pasifik kıyısındaki Acapulco’dan kalktığı kaydedildi.

UÇAK FUTBOL SAHASINA İNMEYE ÇALIŞTI

Yetkililer, uçağın bir futbol sahasına iniş yapmaya çalıştığını aktardı. Ancak kontrolünü kaybeden uçak, yakındaki bir iş yerinin metal çatısına çarptı. Çarpmanın ardından büyük bir yangın çıktı ve bölge kısa sürede alevlere teslim oldu.

10 KİŞİ KAYITLIYDI, 7 CESET ÇIKARILDI

Uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıtlı olduğu açıklandı. Kazadan saatler sonra yapılan çalışmalarda yalnızca 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp kişilerle ilgili arama çalışmaları sürüyor.

YANGIN NEDENİYLE 130 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

San Mateo Atenco Belediye Başkanı Ana Muñiz, yangının çevrede büyük paniğe yol açtığını ve yaklaşık 130 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Sanayi tesislerinde ciddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksikalı yetkililer, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Uçağın teknik durumu ve acil iniş sürecine dair tüm detaylar mercek altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası