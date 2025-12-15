Venezuela açıklarında Curaçao Adası yakınlarında, New York seferini yapan ABD'li JetBlue hava yoluna ait yolcu uçağının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmanın eşiğinden döndüğü bildirildi. Hava yolu pilotunun hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşme kayıtlarında, askeri uçağın, yolcu uçağının uçuş güzergâhı ve irtifasından geçtiği ortaya çıktı. Yakıt ikmal uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiği aktarıldı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında ABD'li hava yolu şirketinin uçağının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.

2 UÇAK NEREDEYSE ÇARPIŞACAKTI

Venezuela açıklarında bulunan Curaçao'dan New York'ta John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na giden ABD'li hava yolu şirketi JetBlue 1112 sefer sayılı uçağın pilotunun, hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmenin kayıtları yayımlandı. Kayıtlara göre pilot, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" belirterek, yakıt ikmal uçağının doğrudan uçuş güzergahından geçtiğini söyledi.

Hava yolu uçağının pilotu, "Tam önümüzden, yaklaşık 8 kilometre, belki 3-5 kilometre, mesafeden bir hava yakıt ikmal uçağı geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktı ve bizim irtifamızdaydı." dedi.

YAKIT İKMAL UÇAĞI VENEZUELA HAVA SAHASINA GİRDİ

Söz konusu uçak yüzünden yükselişini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen pilot, Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın, daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

