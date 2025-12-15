Yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Meteoroloji sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yeniden düşüşe geçeceği konusunda uyardı. Birçok ilde bugün kar yağışı beklenirken, İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı düşünülüyor.



Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İstanbul'daki hava durumuna ilişkin CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. İstanbul'a bu sene kar yok. Bu sene derken 2025'ten bahsediyorum. 2026'ya başlar başlamaz kar yağışı İstanbul'da olacak. Biraz daha yaklaşınca söyleyeceğim onu, söz verdim çünkü vatandaşlara. Ocak ayında büyük bir ihtimalle İstanbul'a kar yağacak. Zamanı gelince söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası