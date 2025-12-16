ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye karşı, 6 Ocak 2021'deki konuşmasının "Panorama" belgeselinde tahrif edilerek kendisine iftira atıldığı iddiasıyla 5 milyar dolarlık tazminat davası (yaklaşık 213 milyar TL) açtı. Trump'ın avukatları, konuşmanın kasten ve kötü niyetle düzenlendiğini belirtirken, dava ABD’de mahkemeye sunuldu. BBC, yapılan montaj hatası için özür dilese de, bir iftira davasına gerekçe olmadığını savundu ve belgeselin ABD'de dağıtılmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, BBC'nin "Panorama" belgeselinde 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının bir kısmını düzenlemesi üzerine yayıncı kuruluşa karşı 5 milyar dolarlık (yaklaşık 213 milyar TL) iftira davası açtı. ABD’nin Florida'da mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Trump, BBC'yi iftira ve ticari uygulamalar yasasını ihlal etmekle suçladı.

BBC, geçen ay Trump'tan özür dilemiş, ancak tazminat taleplerini reddetmiş ve "iftira davası için herhangi bir dayanak" olmadığını belirtmişti. Trump'ın hukuk ekibi ise BBC'yi, "kasten, kötü niyetle ve aldatıcı bir şekilde konuşmasını tahrif ederek" müvekkiline iftira atmakla suçladı. BBC'den davaya ilişkin henüz bir cevap gelmedi.

Donald Trumptan BBCye iftira davası: 5 milyar dolarlık tazminat talebi!

TRUMP’IN KONUŞMASININ TAHRİF EDİLMESİ

Trump, BBC'nin 2024 ABD seçimleri öncesinde İngiltere'de yayınlanan belgesel nedeniyle dava açmayı planladığını daha önce duyurmuştu. Trump, "Bunu yapmak zorundayım. Hile yaptılar. Ağzımdan çıkan kelimeleri değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Kongre Binası'ndaki olaylardan önce, 6 Ocak 2021'deki konuşmasında Trump kalabalığa, "Capitol'e yürüyeceğiz ve cesur senatörlerimiz ile Kongre üyelerimizi alkışlayacağız" demişti. Konuşmasının yaklaşık 50 dakika sonrasında ise "Ve savaşırız. Cehennem gibi savaşırız" ifadelerini kullanmıştı.

"Panorama" programında ise gösterilen bir klipte, Trump'ın "Capitol'e yürüyeceğiz... ve ben de sizinle orada olacağım. Ve savaşırız. Cehennem gibi savaşırız" dediği şeklinde birleştirilmiş bir montaj yer aldı.

BBC, bu düzenlemenin Trump'ın "doğrudan şiddet çağrısı yaptığına dair yanlış bir izlenim"e neden olduğunu kabul etti, ancak iftira davası için bir dayanak olduğu görüşüne katılmadı.

BBC’DE İSTİFALARA NEDEN OLDU

Kasım ayında sızdırılan bir iç BBC notu, konuşmanın düzenlenme biçimini eleştirmiş ve bu durum, BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Müdürü Deborah Turness'in istifalarına yol açmıştı.

Trump davayı açmadan önce, BBC avukatları başkanın iddialarına uzun bir cevap vermişti. Montajda kötü niyet olmadığını ve programın yayınlanmasından kısa süre sonra Trump'ın yeniden seçilmesi nedeniyle zarar görmediğini savunmuşlardı. Ayrıca, belgeselin BBC'nin ABD kanallarında yayınlanma haklarına sahip olmadığını ve dağıtılmadığını, İngiltere'de ise sadece BBC iPlayer üzerinden kısıtlı bir erişimle izlenebildiğini belirtmişlerdi.

PROGRAMIN ABD’DE ERİŞİLEBİLDİĞİ İDDİASI

Trump ise dava dilekçesinde, BBC'nin içerikleri göstermek için diğer distribütörlerle yaptığı anlaşmalara atıfta bulundu.. Bu anlaşmalardan birinde, bir üçüncü taraf medya kuruluşunun belgeselin İngiltere dışındaki lisans haklarına sahip olduğu iddia edildi. BBC'den veya iddia edilen dağıtım anlaşmasına sahip kuruluştan bu iddialara henüz bir cevap gelmedi.

Dava, Florida'daki kişilerin VPN veya BritBox gibi yayın hizmetleri aracılığıyla programa erişmiş olabileceğini de öne sürüyor. Dava dilekçesinde, "Panorama Belgeseli'nin neden olduğu tanıtım, Florida'da ilk gösteriminden bu yana artan VPN kullanımıyla birleştiğinde, Florida vatandaşlarının belgesel BBC tarafından kaldırılmadan önce erişmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.

