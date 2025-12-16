Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların gizemi çözüldü! Bilim insanları açıkladı Bilim insanları, Bermuda Adası'nın altında okyanus kabuğunun derinliklerinde, daha önce dünyada rastlanmayan 20 kilometre kalınlığında devasa bir taş yapı keşfetti. Araştırmacılar, böylelikle Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında yer alan Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesindeki gemi ve uçak kayıplarının gizemine doğal ve bilimsel bir açıklama getirdiklerini duyurdu. Bölgede meydana gelen "haydut dalgaların" büyük bir gemiyi iki dakikada batırabileceği belirtildi. İşte Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıp uçak ve gemilerin yaşamış olabilecekleri...

Bermuda Şeytan Üçgeni, dünyanın en büyük gizemlerinden biri olabilir ancak bilim insanları bölgede daha da şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Bermuda'nın altında, okyanus kabuğunun derinliklerinde gizlenmiş, 'dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen' devasa bir taş yapı tespit etti.

20 KİLOMETRELİK GİZEMLİ KAYA KATMANI Tam 20 kilometre kalınlığındaki bu kaya katmanı, Bermuda'nın altındaki okyanus kabuğunun altında yer alıyor. Araştırma ekibine göre, daha önce bu kalınlıkta bir yapıya rastlanmadı. Bu keşif, adanın en büyük jeolojik sorularından birine, yani Bermuda'nın neden yüksek bir "okyanus şişliği" üzerinde yer aldığına cevap verebilir.

BERMUDA'YI DENİZ SEVİYESİNDEN 500 METRE YUKARI KALDIRDI Okyanus şişlikleri genellikle volkanik aktivite ile ilişkilendirilir. Ancak Bermuda'da 31 milyon yıldan uzun süredir bir yanardağ patlaması olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve volkanik şişliklerin bu kadar uzun sürede sönmüş olması bekleniyordu. Yeni keşif, son patlamanın kabuğa erimiş kayaç enjekte ettiğini ve bu kayaçların donarak bir sal gibi Bermuda'yı deniz seviyesinden 500 metre yukarı kaldırdığını gösteriyor.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar Bermuda'daki bir sismik istasyondan alınan kayıtları inceledi. Dr. William Frazer, adanın 50 kilometre altındaki kayaçlardan geçen güçlü ama uzaktaki deprem dalgalarını izleyerek bu sıra dışı kalınlıktaki kaya katmanını bulduklarını belirtti. Bu yeni katmanın çevresindeki kayaçtan daha az yoğun olması, hem sismik dalgaları saptırıyor hem de adayı yukarı itiyor.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'NİN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR MU? Jeologlar için bu keşif, Bermuda'nın en büyük jeolojik gizemini çözmeye yönelik önemli bir adım olsa da, bölgenin daha ünlü bir gizemi de var: Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan gemi ve uçaklar... Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında yer alan bu bölgedeki kayıplar uzun süredir doğaüstü spekülasyonlara yol açsa da, bilim insanları artık bunun tamamen doğal ve bilimsel bir açıklaması olabileceğini söyledi.

BÜYÜK BİR GEMİYİ 2 DAKİKADA BATIRABİLİR Southampton Üniversitesi'nden denizbilimci Dr. Simon Boxall, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların nedeninin 'haydut dalgalar' (extreme storm waves) olduğunu iddia ediyor. Bu öngörülemez su duvarları, çevrelerindeki dalgaların iki katına kadar yükselebiliyor. Dr. Boxall'a göre, 30 metreye ulaşabilen, anormal derecede dik ve beklenmedik yönlerden gelen bu dalgalar, büyük bir geminin iki veya üç dakika içinde batmasına neden olabilir.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ HAKKINDA Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bölge, onlarca gemi ve uçağın kaybolduğu, Atlantik Okyanusu'nun Miami, Bermuda ve Porto Riko ile kabaca sınırlanmış bir bölümüden oluşuyor. Hakkında pek çok garip teori ortaya atılmış olsa da, bunların hiçbiri gizemli kaybolmaların okyanusun diğer yoğun seyahat edilen bölümlerinden daha sık yaşandığını kanıtlamadı.

