Komisyonu manipüle etti! CHP’nin ‘terör bitsin’ diye bir meselesi yok

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dünkü toplantısında memur ve işçi sendikalarından temsilcileri dinledi. Ancak komisyonun CHP’li üyeleri terörsüz Türkiye gündeminin dışına çıkarak yine toplantıyı kendi emellerine alet etmeye çalıştı.

"YARGISAL BASKI" İDDİASI

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanması ve il binasına 5 bin polisle girilmesini gündeme getirdi. Toplantının bağlamından kopuk açıklamalarda bulunan Emir, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Emir, açıklamalarıyla yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını hedef alırken, CHP’nin üzerinde yargısal bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.