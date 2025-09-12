Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de gözler 15 Eylül'de! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı...

CHP'de gözler 15 Eylül'de! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı...

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretinde 15 Eylül'de mahkemeden çıkacak kararla beraber Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırat, "Kemal Bey'in bu süreçten çıkılması konusunda üzerine düşeni yapmaya ilişkin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasına çevrildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, tv100 yayınında gündemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini de söyleyen Fırat, 15 Eylül'de mahkemeden çıkacak karara göre alınabilecek olan pozisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memleket meselelerini konuştuklarını belirten Fırat, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"KEŞKE BU SÜREÇ BURAYA GELMESEYDİ"

"Çok net bir biçimde şunu söyleyeyim. Kemal Bey gerçek anlamda CHP’lidir. Partisinin içinde bulunduğu duruma yönelik olarak elbette ki itirazları var. 15’inde bir karar çıkarsa göreve gelip gelmeyeceğini sormadım. Ama bir parti büyüğü olarak çok net bir biçimde yaşanan süreçten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. 'Keşke bu süreç buraya gelmeseydi' dedi.

Ali Haydar Fırat

Kendisine yönelik ciddi olumsuz ifadelere nasıl baktığını sordum. Çok üzüldüğünü ama bir süre sonra artık maalesef bunun kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

"ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA İLİŞKİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kemal Bey'in bu süreçten çıkılması konusunda üzerine düşeni yapmaya ilişkin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Mesele eski genel başkanımızla yeni genel başkanımızın yan yana gelmesi ve partinin geleceği açısında bir yol haritasının belirlenmesidir."

