Haberler > Politika > Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış! Muharrem İnce'yi örnek gösterdi...

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış! Muharrem İnce'yi örnek gösterdi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer'deki binanın önünde yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. "Biz CHP'liler birbirimizle tartışırız ama yarın yan yana oluruz." diyen Tekin, "2 yıl önce sayın İnce'yi linç ettiniz. Bugün sayın İnce ile yan yanasınız. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz." diye konuştu.

CHP'de gözler 15 Eylül'de yapılacak Kurultay duruşmasına çevrilmişken, bir yandan da İstanbul İl Başkanlığı'nın akıbeti merak ediliyor.

Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasına gelen kayyım Gürsel Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 15 Eylül'deki kurultay duruşmasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Tekin, "Biz CHP'liler birbirimizle tartışırız ama yarın yan yana oluruz. 2 yıl önce sayın İnce'yi linç ettiniz. Bugün sayın İnce ile yan yanasınız. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz." dedi.

LİSTE İDDİALARINA CEVAP

Binaya giriş için liste verildiği iddialarına da açıklık getiren Tekin, "Benim listeyle ilgim yok. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliği için liste verilmiş. Onun haricinde benim bilgim yok." diye konuştu.

CHP'nin okulunda yetiştiğinin altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Tüm saldırılara rağmen, ailemize saldırıya rağmen sabrımızı korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız, sonrasında alnımızın akıyla teslim edeceğiz. Bize bir izin verin.

"BİNA YARIN DEĞİŞİRSE ORAYA DA GİDERİZ"

Bugünden itibaren binaya giriş yapabileceksiniz. Bizimle ilgili bir sorun yok. Biz yasayla görev yapan bir ekibiz. Bu bina, resmi CHP İl Başkanlığı binası. Yarın değişirse oraya da gideriz."

