Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış! Muharrem İnce'yi örnek gösterdi...

CHP'de gözler 15 Eylül'de yapılacak Kurultay duruşmasına çevrilmişken, bir yandan da İstanbul İl Başkanlığı'nın akıbeti merak ediliyor.

Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasına gelen kayyım Gürsel Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 15 Eylül'deki kurultay duruşmasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Tekin, "Biz CHP'liler birbirimizle tartışırız ama yarın yan yana oluruz. 2 yıl önce sayın İnce'yi linç ettiniz. Bugün sayın İnce ile yan yanasınız. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz." dedi.

LİSTE İDDİALARINA CEVAP

Binaya giriş için liste verildiği iddialarına da açıklık getiren Tekin, "Benim listeyle ilgim yok. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliği için liste verilmiş. Onun haricinde benim bilgim yok." diye konuştu.

CHP'nin okulunda yetiştiğinin altını çizen Tekin, şöyle devam etti: