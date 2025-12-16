Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ( BUSKİ), arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahalllerinde su kesintisi yaşanıyor. 16 Aralık Salı günü başlayan su kesintilerin, bazı bölgelerde 17 Aralık Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte kesintiye dair tüm ayrıntılar...

Bursa'da su kesintileri, BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yürütülen bakım onarım-onarım çalışmaları nedeniyle belirli tarihlerde farklı ilçelerde uygulanmaya devam ediyor.

Bu nedenle 16-17 tarihleri arasında da vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi.

16-17 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde sular 10.00, 18.00, 18.00, 18.40, 16.40'da geldi.

Bursa su kesintisine dair güncel bilgilere erişim sağlamak için BUSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

