Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), günün su kesinti listesini paylaştı. Bu kapsamda Bursa'da suların saat kaçta geleceği belli oldu.

BUSKİ tarafından paylaşılan güncel su kesintileri Bursalılar tarafından yakından takip ediliyor.

Hafta sonu sabah saatleriyle beraber musluklardan su akmadığı gören bölge sakinleri suların saat kaçta verileceğini araştırmaya başladı. İşte 14 Aralık Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi.

BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı! 14 Aralık Bursada sular saat kaçta gelecek? İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhangazi...

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; inegöl'ün Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 6 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. İnegöl'e suların genellikle 18.00'den sonra verilmesi beklenmektedir.

14 ARALIK BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

14 Aralık 2025 Pazar günü Bursa'nın İnegöl ilçesi başta olmak üzere Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi gerçekleşmektedir. Suların sırasıyla 18.00, 13.00 ve 17.00'de gelmesi bekleniyor.

