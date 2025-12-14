Türkiye Gazetesi
Pursaklar su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık ASKİ su kesinti listesini paylaştı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkent genelinde altyapı çalışmaları ve ana boru arızaları sebebiyle yaşanan su kesintilerini duyurdu. Özellikle Pursaklar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan su kesintisi, vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Günün ilk ışıklarıyla beraber Pursak'ta yaşanan su kesintisi gündeme geldi. Sabah saatlerinde musluktan su akmadığını gören vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan listeyi araştırmaya başladı.
14 ARALIK PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
14 Aralık 2025 Pazar günü Pursaklar'da gerçekleşen su kesintisi 14.00'a kadar devam edecektir.
Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
14 ARALIK ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ
PURSAKLAR
- Arıza Tarihi: 14.12.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 14.12.2025 14:00:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi bir kısmı -Yunus emre mahallesi bir kısmı -Fatih Mahallesi bir kısmı
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 14.12.2025 06:45:00
Tamir Tarihi: 14.12.2025 13:00:00
Detay: Sincan ilçesi Saraycık mahallesi 2436 sokak içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Saraycık mahallesinin bir kısmı
