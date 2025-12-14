Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük - Kocaelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler netleşti
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fatih Karagümrük - Kacaelispor karşılaşmasına dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Kocaelispor maçının hangi kanalda ekrana geleceği merak ediliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak olan Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - KOCAELİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Fatih Karagümrük: I. Grbc, R. Esgalo, Atakan Çankaya, J. Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, M. Kranevitter, M. Doh, D. Johnson, Berkay Özcan, D. Fofana
Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Dijksteel, B.Balogh, H. Smolcic, M. Haidara, Show, H. Keits, D.Agyel, K.Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
