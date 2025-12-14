Süper Lig'in 16.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş mücadele edecek. Nefes kesen mücadele Papara Park'ta oynanacak. Dev mücadele öncesi "Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11'ler açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi.

Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Maçta Trabzonspor, şampiyonluk yarışında kendini bir adım öne atmak istiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takım deplasmanında kazanarak Lig'deki puan farkının artmasını engellemek istiyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11ler açıklandı mı? Canlı yayın bilgileri merak ediliyor

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı Papara Park Stadı’nda bugün saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri şu an için belli olmadı. Ancak muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

