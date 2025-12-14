Trendyol Süper Lig'de maç heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçı öncesinde sarı-kırmızılılar 26 puanla 4. basamakta, Kırmızı-siyahlılar ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Süper Lig’de bugün Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk ediyor. Ligde 7. Sırada yer alana Gaziantep FK 4. sırada bulunan Göztepe’den 3 puan almak için mücadele edecek.

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler merak ediliyor

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı 14 Aralık Pazar günü 14.30'da oynanacaktır.

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler merak ediliyor

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarında naklen yayınlanacak

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler merak ediliyor

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Gaziantep FK- Göztepe maçının ilk 11'ler henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala duyurulması bekleniyor.

Gaziantep FK- Göztepe maçının muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Gaziantep FK: Zafer, Semih, Abena, Arda, Perez, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arka Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün maç var mı? 14 Aralık 2025 maç programı netleşti

Haberle İlgili Daha Fazlası