Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor
Trendyol Süper Lig'de maç heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçı öncesinde sarı-kırmızılılar 26 puanla 4. basamakta, Kırmızı-siyahlılar ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Süper Lig’de bugün Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk ediyor. Ligde 7. Sırada yer alana Gaziantep FK 4. sırada bulunan Göztepe’den 3 puan almak için mücadele edecek.
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı 14 Aralık Pazar günü 14.30'da oynanacaktır.
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarında naklen yayınlanacak
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Gaziantep FK- Göztepe maçının ilk 11'ler henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala duyurulması bekleniyor.
Gaziantep FK- Göztepe maçının muhtemel 11'ler şu şekildedir;
Gaziantep FK: Zafer, Semih, Abena, Arda, Perez, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arka Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.